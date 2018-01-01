У муніципалів виникли претензії до керівника луцького депо. ФОТО
Сьогодні, 23:15
Муніципали видали припис керівнику Луцького підприємства електротранспорту через порушення правил благоустрою.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
За порушення правил благоустрою Луцька керівнику ЛПЕ видали припис на косіння трави на вулиці Даньшина,1/52, де розташоване підприємство.
«Стимулюючий» документ йому видав інспектор групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти, який при об'їзді побачив траву по коліно.
Траву та бур'яни його зобов'язали покосити до 15 жовтня. В іншому разі на керівника підприємства буде складено адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
За порушення правил благоустрою Луцька керівнику ЛПЕ видали припис на косіння трави на вулиці Даньшина,1/52, де розташоване підприємство.
«Стимулюючий» документ йому видав інспектор групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти, який при об'їзді побачив траву по коліно.
Траву та бур'яни його зобов'язали покосити до 15 жовтня. В іншому разі на керівника підприємства буде складено адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.
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