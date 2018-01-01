Луцький підприємець «вляпався» через незаконну яму. ФОТО

Через самовільне проведення земляних робіт лучанин «заробив» адміністративний протокол.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.Інспектуючи 40-й район Луцька, інспектор департаменту муніципальної варти міськради побачив, що на вулиці Конякіна, 16г здійснюються будівельно-земляні роботи.Муніципал перевірив цей об’єкт та з’ясував, що роботи проводять без дозвільних документів. У фізичної-особи підприємця відсутній ордер.Інспектор склав на порушника адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.Окрім того, він видав ФОПу два приписи: на отримання ордеру та належне огородження місця проведення земляних робіт задля уникнення травматизму людей.