Луцький підприємець «вляпався» через незаконну яму. ФОТО
Сьогодні, 00:20
Через самовільне проведення земляних робіт лучанин «заробив» адміністративний протокол.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.
Інспектуючи 40-й район Луцька, інспектор департаменту муніципальної варти міськради побачив, що на вулиці Конякіна, 16г здійснюються будівельно-земляні роботи.
Муніципал перевірив цей об’єкт та з’ясував, що роботи проводять без дозвільних документів. У фізичної-особи підприємця відсутній ордер.
Інспектор склав на порушника адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.
Окрім того, він видав ФОПу два приписи: на отримання ордеру та належне огородження місця проведення земляних робіт задля уникнення травматизму людей.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.
Інспектуючи 40-й район Луцька, інспектор департаменту муніципальної варти міськради побачив, що на вулиці Конякіна, 16г здійснюються будівельно-земляні роботи.
Муніципал перевірив цей об’єкт та з’ясував, що роботи проводять без дозвільних документів. У фізичної-особи підприємця відсутній ордер.
Інспектор склав на порушника адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.
Окрім того, він видав ФОПу два приписи: на отримання ордеру та належне огородження місця проведення земляних робіт задля уникнення травматизму людей.
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