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Томос ще не отримали, - волинський священик УПЦ (МП)

Томос ще не отримали, - волинський священик УПЦ (МП)
Україна ще не отримала Томос.

Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 12 жовтня заявив протоієрей УПЦ (МП) Олег Точинський, - пише Конкурент.

З його слів, про отримання Томосу було проголошено вже кілька разів. Однак достеменно невідомо, коли насправді завершиться процес.

«Треба бути стриманішими у цій справі. Документів ще немає, автокефалії теж», – зазначив він.

Олег Точинський також зауважив, що справа розпочиналася із того, що повинна бути врахована позиція усіх сторін. Однак, з його слів, позиція Константинопольського патріархату поки не зрозуміла.

«Жодних спроб розпочати діалог у цьому питанні не було. Рішення ухвалили поза нормами і традиціями», – зазначив протоієрей.



Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату схвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Після рішення Синоду Вселенського патріархату щодо надання Томосу про автокефалію буде скликано у Києві Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, та обере її предстоятеля.

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Теги: томос, Україна
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