Томос ще не отримали, - волинський священик УПЦ (МП)





Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 12 жовтня заявив протоієрей УПЦ (МП) Олег Точинський, - пише



З його слів, про отримання Томосу було проголошено вже кілька разів. Однак достеменно невідомо, коли насправді завершиться процес.



«Треба бути стриманішими у цій справі. Документів ще немає, автокефалії теж», – зазначив він.



Олег Точинський також зауважив, що справа розпочиналася із того, що повинна бути врахована позиція усіх сторін. Однак, з його слів, позиція Константинопольського патріархату поки не зрозуміла.



«Жодних спроб розпочати діалог у цьому питанні не було. Рішення ухвалили поза нормами і традиціями», – зазначив протоієрей.







Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату схвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Після рішення Синоду Вселенського патріархату щодо надання Томосу про автокефалію буде скликано у Києві Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, та обере її предстоятеля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна ще не отримала Томос.Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 12 жовтня заявив протоієрей УПЦ (МП), - пише Конкурент З його слів, про отримання Томосу було проголошено вже кілька разів. Однак достеменно невідомо, коли насправді завершиться процес.«Треба бути стриманішими у цій справі. Документів ще немає, автокефалії теж», – зазначив він.Олег Точинський також зауважив, що справа розпочиналася із того, що повинна бути врахована позиція усіх сторін. Однак, з його слів, позиція Константинопольського патріархату поки не зрозуміла.«Жодних спроб розпочати діалог у цьому питанні не було. Рішення ухвалили поза нормами і традиціями», – зазначив протоієрей.Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату схвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Після рішення Синоду Вселенського патріархату щодо надання Томосу про автокефалію буде скликано у Києві Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, та обере її предстоятеля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію