Волинському ветерану перепав мільйон гривень

Віктор Гаталюк отримає мільйон гривень на житло.



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У березні уряд затвердив механізм забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей. Кабінет Міністрів прийняв відповідну постанову на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».



А ним передбачається виділення Міністерству соціальної політики субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення обсягом 200 мільйонів гривень.



Ці кошти заплановано для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, та які потребують поліпшення житлових умов.



Отож, один мільйон гривень із цих коштів перепав і жителю Каменя-Каширського, учасникові війни в Афганістані Віктору Гаталюку.Зазначимо, під час бойових дій він був травмований – отримав контузію головного мозку. Внаслідок цього у нього розвинулося чимало різних захворювань. Тож отримав інвалідність другої групи.



Афганець разом із сім’єю проживає у Камені-Каширському і потребує поліпшення умов. Він тривалий час перебуває на квартирному обліку. Втім лише тепер отримав можливість придбати собі житло.



Як повідомляють в управлінні соціального захисту населення РДА, керуючись чинним законодавством, спеціальна комісія райдержадміністрації прийняла рішення про надання грошової компенсації на поліпшення житлових умов для Віктора Гаталюка обсягом 1,071 мільйона гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ветеран війни в Афганістані з Камень-Каширськогоотримає мільйон гривень на житло.Про це пише Волинь-нова У березні уряд затвердив механізм забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей. Кабінет Міністрів прийняв відповідну постанову на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».А ним передбачається виділення Міністерству соціальної політики субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення обсягом 200 мільйонів гривень.Ці кошти заплановано для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, та які потребують поліпшення житлових умов.Отож, один мільйон гривень із цих коштів перепав і жителю Каменя-Каширського, учасникові війни в Афганістані Віктору Гаталюку.Зазначимо, під час бойових дій він був травмований – отримав контузію головного мозку. Внаслідок цього у нього розвинулося чимало різних захворювань. Тож отримав інвалідність другої групи.Афганець разом із сім’єю проживає у Камені-Каширському і потребує поліпшення умов. Він тривалий час перебуває на квартирному обліку. Втім лише тепер отримав можливість придбати собі житло.Як повідомляють в управлінні соціального захисту населення РДА, керуючись чинним законодавством, спеціальна комісія райдержадміністрації прийняла рішення про надання грошової компенсації на поліпшення житлових умов для Віктора Гаталюка обсягом 1,071 мільйона гривень.

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