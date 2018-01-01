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Знесли паркани на ДПЗ у Луцьку. ФОТО

Знесли паркани на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
Працівники муніципальної варти демонтували низку металевих та дерев’яних парканів у мікрорайоні ДПЗ у Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Інспектори відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцька взялися зачищати територію району ДПЗ. Зокрема вони проводили роботи на вулиці Гнідавській, 65 та бульварі Дружби Народів 11 та 13.

На прибудинкових територіях цих адрес люди самовільно облаштували городи, а зробити нормальні огорожі не змогли. Муніципали демонтували в дворах п’ять металевих та два дерев’яних паркани.

Роботи проводили відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.

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Теги: муніципали, Луцьк
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