У пансіонаті санітарка била віником і палицею немічного чоловіка. ВІДЕО





Про це повідомляють



Шокуюче відео сколихнуло інтернет спільноту. На ньому видно, як санітарка лупцює лежачого у ліжку чоловіка, супроводжуючи це відбірним матом.



Свої дії жінка пояснює роздратованістю – підопічний начебто був неакуратним, а ще нібито домагався її. Та приголомшує й те, що мордування бачили її колеги і не тільки не зупинили, а навіть сміялися.



Побитому – 67 років, Сергій Жариков із психіатричним діагнозом, у закладі для немічних – новачок. Каже – діставалося на горіхи не раз, причому без приводу.



Після розголосу жінки написали заяви на звільнення за власним бажанням. Але директор пансіонату категоричний – санітарка, яка била немічного – піде за статтею. Скандал докотився до прокуратури – за побої та мордування жінці загрожує до 5-ти років в’язниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Харківщині санітарка геріатричного пансіонату била віником і палкою немічного чоловіка.Про це повідомляють Факти ICTV Шокуюче відео сколихнуло інтернет спільноту. На ньому видно, як санітарка лупцює лежачого у ліжку чоловіка, супроводжуючи це відбірним матом.Свої дії жінка пояснює роздратованістю – підопічний начебто був неакуратним, а ще нібито домагався її. Та приголомшує й те, що мордування бачили її колеги і не тільки не зупинили, а навіть сміялися.Побитому – 67 років,із психіатричним діагнозом, у закладі для немічних – новачок. Каже – діставалося на горіхи не раз, причому без приводу.Після розголосу жінки написали заяви на звільнення за власним бажанням. Але директор пансіонату категоричний – санітарка, яка била немічного – піде за статтею. Скандал докотився до прокуратури – за побої та мордування жінці загрожує до 5-ти років в’язниці.

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