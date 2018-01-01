У пансіонаті санітарка била віником і палицею немічного чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 03:47
На Харківщині санітарка геріатричного пансіонату била віником і палкою немічного чоловіка.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Шокуюче відео сколихнуло інтернет спільноту. На ньому видно, як санітарка лупцює лежачого у ліжку чоловіка, супроводжуючи це відбірним матом.
Свої дії жінка пояснює роздратованістю – підопічний начебто був неакуратним, а ще нібито домагався її. Та приголомшує й те, що мордування бачили її колеги і не тільки не зупинили, а навіть сміялися.
Побитому – 67 років, Сергій Жариков із психіатричним діагнозом, у закладі для немічних – новачок. Каже – діставалося на горіхи не раз, причому без приводу.
Після розголосу жінки написали заяви на звільнення за власним бажанням. Але директор пансіонату категоричний – санітарка, яка била немічного – піде за статтею. Скандал докотився до прокуратури – за побої та мордування жінці загрожує до 5-ти років в’язниці.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Шокуюче відео сколихнуло інтернет спільноту. На ньому видно, як санітарка лупцює лежачого у ліжку чоловіка, супроводжуючи це відбірним матом.
Свої дії жінка пояснює роздратованістю – підопічний начебто був неакуратним, а ще нібито домагався її. Та приголомшує й те, що мордування бачили її колеги і не тільки не зупинили, а навіть сміялися.
Побитому – 67 років, Сергій Жариков із психіатричним діагнозом, у закладі для немічних – новачок. Каже – діставалося на горіхи не раз, причому без приводу.
Після розголосу жінки написали заяви на звільнення за власним бажанням. Але директор пансіонату категоричний – санітарка, яка била немічного – піде за статтею. Скандал докотився до прокуратури – за побої та мордування жінці загрожує до 5-ти років в’язниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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