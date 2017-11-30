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На Волині в пожежі ледь не загинув чоловік

На Волині в пожежі ледь не загинув чоловік
У Горохівському районі в ці дні виникло декілька пожеж, які наробили біди для людей.

Так, у селі Мирному згоріло приміщення разом із 1,5 тоннами соломи в тюках. Пожежа сталася ввечері в домогосподарстві 24-річної жінки, - пише газета Волинь-нова.

У селі Підбереззя полум’я спопеляло 6 тонн підсобних кормів на подвір’ї 64-річного господаря. Попередньою причиною пожежі вважають необережність поводження з вогнем.

Жахлива пожежа опівночі сталася і в Горохові. На вулиці Садовій згорів до стін житловий будинок, в якому проживав 58-річний брат власника. Чоловік народився в сорочці, бо, кажуть, успів вискочити з вогню. Попередньою причиною пожежі вважають необережність.

У селі Марковичі дім горів від замикання електропроводки. Пожежа знищила житлову зону будинку і частину накриття. На щастя, ніхто теж не постраждав.

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Теги: пожежа, Горохів, чоловік
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