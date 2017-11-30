На Волині в пожежі ледь не загинув чоловік
Сьогодні, 09:45
У Горохівському районі в ці дні виникло декілька пожеж, які наробили біди для людей.
Так, у селі Мирному згоріло приміщення разом із 1,5 тоннами соломи в тюках. Пожежа сталася ввечері в домогосподарстві 24-річної жінки, - пише газета Волинь-нова.
У селі Підбереззя полум’я спопеляло 6 тонн підсобних кормів на подвір’ї 64-річного господаря. Попередньою причиною пожежі вважають необережність поводження з вогнем.
Жахлива пожежа опівночі сталася і в Горохові. На вулиці Садовій згорів до стін житловий будинок, в якому проживав 58-річний брат власника. Чоловік народився в сорочці, бо, кажуть, успів вискочити з вогню. Попередньою причиною пожежі вважають необережність.
У селі Марковичі дім горів від замикання електропроводки. Пожежа знищила житлову зону будинку і частину накриття. На щастя, ніхто теж не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у селі Мирному згоріло приміщення разом із 1,5 тоннами соломи в тюках. Пожежа сталася ввечері в домогосподарстві 24-річної жінки, - пише газета Волинь-нова.
У селі Підбереззя полум’я спопеляло 6 тонн підсобних кормів на подвір’ї 64-річного господаря. Попередньою причиною пожежі вважають необережність поводження з вогнем.
Жахлива пожежа опівночі сталася і в Горохові. На вулиці Садовій згорів до стін житловий будинок, в якому проживав 58-річний брат власника. Чоловік народився в сорочці, бо, кажуть, успів вискочити з вогню. Попередньою причиною пожежі вважають необережність.
У селі Марковичі дім горів від замикання електропроводки. Пожежа знищила житлову зону будинку і частину накриття. На щастя, ніхто теж не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У дівчини відомого луцького фотографа виявили рак
Сьогодні, 10:22
На Волині в пожежі ледь не загинув чоловік
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку на 13 жовтня
Сьогодні, 09:00
Емоції та фантазії: «Фантасмагорія» у Волиньраді. ФОТО
Сьогодні, 08:17