На Волині в пожежі ледь не загинув чоловік





Так, у селі Мирному згоріло приміщення разом із 1,5 тоннами соломи в тюках. Пожежа сталася ввечері в домогосподарстві 24-річної жінки, - пише газета



У селі Підбереззя полум’я спопеляло 6 тонн підсобних кормів на подвір’ї 64-річного господаря. Попередньою причиною пожежі вважають необережність поводження з вогнем.



Жахлива пожежа опівночі сталася і в Горохові. На вулиці Садовій згорів до стін житловий будинок, в якому проживав 58-річний брат власника. Чоловік народився в сорочці, бо, кажуть, успів вискочити з вогню. Попередньою причиною пожежі вважають необережність.



У селі Марковичі дім горів від замикання електропроводки. Пожежа знищила житлову зону будинку і частину накриття. На щастя, ніхто теж не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі в ці дні виникло декілька пожеж, які наробили біди для людей.Так, у селі Мирному згоріло приміщення разом із 1,5 тоннами соломи в тюках. Пожежа сталася ввечері в домогосподарстві 24-річної жінки, - пише газета Волинь-нова У селі Підбереззя полум’я спопеляло 6 тонн підсобних кормів на подвір’ї 64-річного господаря. Попередньою причиною пожежі вважають необережність поводження з вогнем.Жахлива пожежа опівночі сталася і в Горохові. На вулиці Садовій згорів до стін житловий будинок, в якому проживав 58-річний брат власника. Чоловік народився в сорочці, бо, кажуть, успів вискочити з вогню. Попередньою причиною пожежі вважають необережність.У селі Марковичі дім горів від замикання електропроводки. Пожежа знищила житлову зону будинку і частину накриття. На щастя, ніхто теж не постраждав.

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