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У дівчини відомого луцького фотографа виявили рак

У дівчини відомого луцького фотографа виявили рак
Небайдужих волинян просять допомогти з коштами на лікування хворій на рак дівчини Пархом'юк Мар'яни, яка на даний момент перебуває у Булорусі.

Про це на своїй сторінці у facebook написав луцький фотограф Володимир Хомич.

"У моєї дівчини Mariana Parkhomyuk виявили рак крові. Зараз я з нею на лікуванні в Мінску. Не хочу бути попрошайкою і не хочу писати сопливі тексти, яка вона класна і як багато бабла треба...", - йдеться у дописі.

А також чоловік пише, що продає свої мотоцикли, аби назбирати грошей на лікування.

Інформація для благодійників: ‭4149497862229442 Пархом'юк Мар‘яна Анатоліївна

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Теги: допомога, благодійність, кошти
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