У дівчини відомого луцького фотографа виявили рак
Сьогодні, 10:22
Небайдужих волинян просять допомогти з коштами на лікування хворій на рак дівчини Пархом'юк Мар'яни, яка на даний момент перебуває у Булорусі.
Про це на своїй сторінці у facebook написав луцький фотограф Володимир Хомич.
"У моєї дівчини Mariana Parkhomyuk виявили рак крові. Зараз я з нею на лікуванні в Мінску. Не хочу бути попрошайкою і не хочу писати сопливі тексти, яка вона класна і як багато бабла треба...", - йдеться у дописі.
А також чоловік пише, що продає свої мотоцикли, аби назбирати грошей на лікування.
Інформація для благодійників: 4149497862229442 Пархом'юк Мар‘яна Анатоліївна
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Про це на своїй сторінці у facebook написав луцький фотограф Володимир Хомич.
"У моєї дівчини Mariana Parkhomyuk виявили рак крові. Зараз я з нею на лікуванні в Мінску. Не хочу бути попрошайкою і не хочу писати сопливі тексти, яка вона класна і як багато бабла треба...", - йдеться у дописі.
А також чоловік пише, що продає свої мотоцикли, аби назбирати грошей на лікування.
Інформація для благодійників: 4149497862229442 Пархом'юк Мар‘яна Анатоліївна
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