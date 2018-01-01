У дівчини відомого луцького фотографа виявили рак

Пархом'юк Мар'яни, яка на даний момент перебуває у Булорусі.



Про це на своїй сторінці у Володимир Хомич.



"У моєї дівчини Mariana Parkhomyuk виявили рак крові. Зараз я з нею на лікуванні в Мінску. Не хочу бути попрошайкою і не хочу писати сопливі тексти, яка вона класна і як багато бабла треба...", - йдеться у дописі.



А також чоловік пише, що продає свої мотоцикли, аби назбирати грошей на лікування.



Інформація для благодійників: ‭4149497862229442 Пархом'юк Мар‘яна Анатоліївна

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