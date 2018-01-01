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Панораму «Старого міста» поглинають якісь джунглі, - луцький фотограф

Панораму «Старого міста» поглинають якісь джунглі, - луцький фотограф
Відомий фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами заплави річки Стир у мікрорайоні Красне. Він також висловляє своє занепокоєння, що даний об'єкт перетворюється у просте болото.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Мені здається що Луцьк втрачає іще один чудовий обєкт - заплаву на Красному. Замулення і деградація русла Стиру, не проведення очисних робіт, приводять до заболочення і перетворення водойми у просте болото...Та й панораму старого міста поглинають якісь джунглі...", - йдеться у дописі.
Панораму «Старого міста» поглинають якісь джунглі, - луцький фотограф
Панораму «Старого міста» поглинають якісь джунглі, - луцький фотограф

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Теги: Красне, заплава, Стир, Луцьк
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