Томос в Україні: якою мовою будуть вести богослужіння
Сьогодні, 11:03
З набуттям українською церквою автокефалії віруючі самі визначатимуть, якою мовою в їх храмах будуть проводити богослужіння.
Таку думку висловив під час своєї поїздки на Тернопільщину предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, - повідомляє Укрінформ.
"Безумовно, для нас принципово, що мова богослужіння повинна бути українською. Але будуть допускатися і старослов’янська і російська мови. Ніякого утиску тут не буде. Якщо окремі парафії захочуть у своїх храмах користуватися деякий час іншими мовами, ми не будемо цього заперечувати", – сказав Патріарх Філарет.
Щодо проведення майбутнього архієрейського собору, то він повідомив, що поки що остаточна дата не визначена.
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Таку думку висловив під час своєї поїздки на Тернопільщину предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, - повідомляє Укрінформ.
"Безумовно, для нас принципово, що мова богослужіння повинна бути українською. Але будуть допускатися і старослов’янська і російська мови. Ніякого утиску тут не буде. Якщо окремі парафії захочуть у своїх храмах користуватися деякий час іншими мовами, ми не будемо цього заперечувати", – сказав Патріарх Філарет.
Щодо проведення майбутнього архієрейського собору, то він повідомив, що поки що остаточна дата не визначена.
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