Жодного разу не пошкодував, що пішов добровольцем, - волинський поліцейський

39-річний лейтенант поліціїу роті патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» із листопада 2014 року.Він повернувся із-за кордону й добровольцем прийшов у підрозділ аби захищати Україну. Волинянин брав участь у боях за Вуглегірськ, де проявив мужність і відвагу. Нині боєць разом із побратимами забезпечує правопорядок на території Волині, вирушає в ротацію в зону проведення операції об’єднаних сил, - інформує ГУНП у Волинській області.Ігор Форостян народився в місті Володимир-Волинський. Після навчання в місцевому технікумі здобув спеціальність техніка-електрика. Пройшов строкову військову службу й повернувся в рідне місто. Разом із дружиною виховує доньку Анастасію та сина Данила.Розповідає, що до російської агресії ніколи не думав про службу в правоохоронних органах. Працював підприємцем, займався вихованням дітей, опікувався рідними.«Звістка про російську окупацію мене застала в Іспанії. Одразу ж, прийняв для себе рішення повернутися додому та стати на захист рідної землі від окупанта. Мене переповнювали почуття патріотизму й рішучості», - згадує Ігор Форостян.У листопаді 2014 року його зарахували до лав роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь». Після відповідної підготовки Ігоря Форостяна в січні 2015 року разом із побратимами із спецпідрозділу відрядили для забезпечення правопорядку в Донецьку область. Правоохоронці з мужністю й відвагою пройшли бої за Вуглегірськ.«Жодного разу не ставив під сумнів правильність свого рішення піти добровольцем. Переконаний, боронити свою вітчизну, то є високий та благородний обов’язок кожного громадянина», - зазначає Ігор Форостян.Волинянин вирішив продовжити службу в поліції. Нині він здобуває правову освіту в Національній академії внутрішніх справ. Його досягнення в службовій та військовій підготовці, самовідданість, ініціативність та наполегливість слугують добрим прикладом для інших правоохоронців. У 2015 році Ігор Форостян став лауреатом премії «Люди роки-2015. Волинь» у номінації «Герой року».Нагадаємо, добровольчу роту патрульної поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу, «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.