На Львівщині чоловік потрапив до реанімації через укус змії





Про це передає



“12 жовтня о 16:25 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Сколівську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступив чоловік, 1980 року народження, житель м. Київ”, — йдеться у повідомленні.



За інформацією рятувальників, постраждалий поступив до медичного закладу із діагнозом “укус змії лівого гомілкового — ступневого суглобу”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області киянин потрапив до реанімації через укус змії.Про це передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.“12 жовтня о 16:25 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Сколівську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступив чоловік, 1980 року народження, житель м. Київ”, — йдеться у повідомленні.За інформацією рятувальників, постраждалий поступив до медичного закладу із діагнозом “укус змії лівого гомілкового — ступневого суглобу”.

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