Де біля Луцька оселитись молодій сім’ї*





У червні 2020 року тут можна буде оселитись у нових таунхаусах. Загалом за чотири-п'ять років тут з’явиться 118 таунхаусів, 9 котеджів, багатоквартирні будинки на 140 осель та спортивний комплекс, - інформує



ЩО ТАКЕ ТАУНХАУС



Таунхауси – це ряд малоповерхових однакових або дзеркальних будинків зі спільними бічними стінами. Фактично це невеликі будинки-квартири, з’єднані між собою. Кожен з них має окремий вхід та прибудинкову територію.



У світі такий стиль забудови відомий з 16-го століття, а в Україну прийшов нещодавно.



ЯКІ ТАУНХАУСИ БУДУЮТЬ НА ВОЛИНІ



У ЖК «Струмочок» будують декілька видів таунхаусів. Молодим сім’ям пропонують оселитись у таунхаусах площею 119 квадратних метрів. Таких вільних залишилось 7.



«Фактично це не квартира, а будиночок зі своїм окремим входом. Він матиме три кімнати – простору вітальню на першому поверсі та дві спальні на другому. В кожного таунхаусу є своя тераса і прибудинкова територія, а також місце, на якому можна залишити автомобіль», - розповідає менеджер відділу продажів будівельної компанії «Інвестор» Ольга Яценюк.





На території житлового комплексу буде великий дитячий майданчик

Біля житлового комплексу буде великий дитячий майданчик, спортивне поле та сквер.



СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ТАУНХАУСИ



Можна придбати таунхауси у двох варіантах: з наповненням (всередині буде стяжка, штукатурка, тепла підлога, розведена електрика, радіатори опалення) та без наповнення, відповідно за нижчою ціною. Комунікації проведені в обох варіантах. Водо-, електро- та газопостачання тут централізоване, а от опалення – автономне. Для економії фасад таунхаусів буде утепленим, а вікна – енергозберігаючими.



Оселя з наповненням коштує 450 доларів за квадратний метр, без нього – 395 доларів.



«Найвигідніше купувати таунхауси зараз, бо є можливість отримати найдовше відтермінування. Можна зараз заплатити 25% від вартості, а далі щомісяця до червня 2020 року виплачувати решту суми. А якщо купувати таунхаус з наповненням і відразу заплатити 50% вартості, отримаєте знижку у 10 доларів за кожен квадратний метр», - каже Ольга Яценюк.



До червня 2020 року у «Струмочку-2» планують не лише збудувати таунхауси, а й облаштувати територію біля них.



У житловому комплексі буде охорона та відеонагляд.





Якщо ви хочете мешкати в одному з таунхаусів, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка, що за два кілометри від Луцька, будівельна компанія «Інвестор» зводить житловий комплекс «Струмочок».У червні 2020 року тут можна буде оселитись у нових таунхаусах. Загалом за чотири-п'ять років тут з’явиться 118 таунхаусів, 9 котеджів, багатоквартирні будинки на 140 осель та спортивний комплекс, - інформує Перший Таунхауси – це ряд малоповерхових однакових або дзеркальних будинків зі спільними бічними стінами. Фактично це невеликі будинки-квартири, з’єднані між собою. Кожен з них має окремий вхід та прибудинкову територію.У світі такий стиль забудови відомий з 16-го століття, а в Україну прийшов нещодавно.У ЖК «Струмочок» будують декілька видів таунхаусів. Молодим сім’ям пропонують оселитись у таунхаусах площею 119 квадратних метрів. Таких вільних залишилось 7.«Фактично це не квартира, а будиночок зі своїм окремим входом. Він матиме три кімнати – простору вітальню на першому поверсі та дві спальні на другому. В кожного таунхаусу є своя тераса і прибудинкова територія, а також місце, на якому можна залишити автомобіль», - розповідає менеджер відділу продажів будівельної компанії «Інвестор» Ольга Яценюк.На території житлового комплексу буде великий дитячий майданчикБіля житлового комплексу буде великий дитячий майданчик, спортивне поле та сквер.Можна придбати таунхауси у двох варіантах: з наповненням (всередині буде стяжка, штукатурка, тепла підлога, розведена електрика, радіатори опалення) та без наповнення, відповідно за нижчою ціною. Комунікації проведені в обох варіантах. Водо-, електро- та газопостачання тут централізоване, а от опалення – автономне. Для економії фасад таунхаусів буде утепленим, а вікна – енергозберігаючими.Оселя з наповненням коштує 450 доларів за квадратний метр, без нього – 395 доларів.«Найвигідніше купувати таунхауси зараз, бо є можливість отримати найдовше відтермінування. Можна зараз заплатити 25% від вартості, а далі щомісяця до червня 2020 року виплачувати решту суми. А якщо купувати таунхаус з наповненням і відразу заплатити 50% вартості, отримаєте знижку у 10 доларів за кожен квадратний метр», - каже Ольга Яценюк.До червня 2020 року у «Струмочку-2» планують не лише збудувати таунхауси, а й облаштувати територію біля них.У житловому комплексі буде охорона та відеонагляд.Сайт: www.investor.lutsk.ua E-mail: [email protected] Facebook: facebook.com/investorlutsk/ Instagram: bud.investor

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