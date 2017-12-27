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Де біля Луцька оселитись молодій сім’ї*

Де біля Луцька оселитись молодій сім’ї*
У селі Струмівка, що за два кілометри від Луцька, будівельна компанія «Інвестор» зводить житловий комплекс «Струмочок».

У червні 2020 року тут можна буде оселитись у нових таунхаусах. Загалом за чотири-п'ять років тут з’явиться 118 таунхаусів, 9 котеджів, багатоквартирні будинки на 140 осель та спортивний комплекс, - інформує Перший.

ЩО ТАКЕ ТАУНХАУС

Таунхауси – це ряд малоповерхових однакових або дзеркальних будинків зі спільними бічними стінами. Фактично це невеликі будинки-квартири, з’єднані між собою. Кожен з них має окремий вхід та прибудинкову територію.

У світі такий стиль забудови відомий з 16-го століття, а в Україну прийшов нещодавно.

ЯКІ ТАУНХАУСИ БУДУЮТЬ НА ВОЛИНІ

У ЖК «Струмочок» будують декілька видів таунхаусів. Молодим сім’ям пропонують оселитись у таунхаусах площею 119 квадратних метрів. Таких вільних залишилось 7.

«Фактично це не квартира, а будиночок зі своїм окремим входом. Він матиме три кімнати – простору вітальню на першому поверсі та дві спальні на другому. В кожного таунхаусу є своя тераса і прибудинкова територія, а також місце, на якому можна залишити автомобіль», - розповідає менеджер відділу продажів будівельної компанії «Інвестор» Ольга Яценюк.

Де біля Луцька оселитись молодій сім’ї*

На території житлового комплексу буде великий дитячий майданчик
Біля житлового комплексу буде великий дитячий майданчик, спортивне поле та сквер.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ТАУНХАУСИ

Можна придбати таунхауси у двох варіантах: з наповненням (всередині буде стяжка, штукатурка, тепла підлога, розведена електрика, радіатори опалення) та без наповнення, відповідно за нижчою ціною. Комунікації проведені в обох варіантах. Водо-, електро- та газопостачання тут централізоване, а от опалення – автономне. Для економії фасад таунхаусів буде утепленим, а вікна – енергозберігаючими.

Оселя з наповненням коштує 450 доларів за квадратний метр, без нього – 395 доларів.

«Найвигідніше купувати таунхауси зараз, бо є можливість отримати найдовше відтермінування. Можна зараз заплатити 25% від вартості, а далі щомісяця до червня 2020 року виплачувати решту суми. А якщо купувати таунхаус з наповненням і відразу заплатити 50% вартості, отримаєте знижку у 10 доларів за кожен квадратний метр», - каже Ольга Яценюк.
Де біля Луцька оселитись молодій сім’ї*

До червня 2020 року у «Струмочку-2» планують не лише збудувати таунхауси, а й облаштувати територію біля них.

У житловому комплексі буде охорона та відеонагляд.

Де біля Луцька оселитись молодій сім’ї*

Якщо ви хочете мешкати в одному з таунхаусів, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor


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Теги: Інвестор, Струмівка, житло
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