Суперечності через незгоду з боку Росії, - протоієрей УПЦ КП про об′єднання церков

Віктор Пушко вважає, що суперечності щодо об′єднання церков в Україні виникають через незгоду з боку Росії.



Про це він заявив у ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 12 жовтня, - пише



"Я думаю, що вся причина в незгоді Москви, російського як церковного, так і державного керівництва з тим, що Україна буде мати свою автокефальну незалежну церкву. З цим не можуть змиритися в Росії і докладають максимум зусиль, щоб цього не допустити", – заявив він.



Як пояснив він, для об′єднання потрібна згода всіх помісних церков.



"Константинопольська церква – це церква-матір. Прецедентне право, яке існує в світовому православ'ї, говорить про те, що церква-мати дає автокефалію. Історія церкви говорить про те, що саме Константинополь надавав автокефалію помісним церквам. Вся іронія долі в тому, що два роки тому Константинополь і всі інші помісні церкви збирали Всеправославний Собор, на якому мало вирішуватися питання дарування автокефалії. Мав бути випрацюваний механізм, за яким церква мала жити. На цей Собор відмовилася з'явитися Російська православна церква", – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протоієрей Української православної церкви Київського патрірахатувважає, що суперечності щодо об′єднання церков в Україні виникають через незгоду з боку Росії.Про це він заявив у ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 12 жовтня, - пише Конкурент "Я думаю, що вся причина в незгоді Москви, російського як церковного, так і державного керівництва з тим, що Україна буде мати свою автокефальну незалежну церкву. З цим не можуть змиритися в Росії і докладають максимум зусиль, щоб цього не допустити", – заявив він.Як пояснив він, для об′єднання потрібна згода всіх помісних церков."Константинопольська церква – це церква-матір. Прецедентне право, яке існує в світовому православ'ї, говорить про те, що церква-мати дає автокефалію. Історія церкви говорить про те, що саме Константинополь надавав автокефалію помісним церквам. Вся іронія долі в тому, що два роки тому Константинополь і всі інші помісні церкви збирали Всеправославний Собор, на якому мало вирішуватися питання дарування автокефалії. Мав бути випрацюваний механізм, за яким церква мала жити. На цей Собор відмовилася з'явитися Російська православна церква", – додав він.

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