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У волинянки вдома злодій поцупив гроші

У волинянки вдома злодій поцупив гроші
У Володимирі-Волинському чоловік обікрав 25-річну мешканку міста.

Про це пише Володимир медіа.

У дівчини раніше візуально знайомий чоловік, який знаходився у її помешканні, викрав 300 гривень.

Правоохоронці відразу ж упіймали злодія: ним виявився 31-річний місцевий житель.

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Теги: злодій, крадіжка
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