У волинянки вдома злодій поцупив гроші
Сьогодні, 13:26
У Володимирі-Волинському чоловік обікрав 25-річну мешканку міста.
Про це пише Володимир медіа.
У дівчини раніше візуально знайомий чоловік, який знаходився у її помешканні, викрав 300 гривень.
Правоохоронці відразу ж упіймали злодія: ним виявився 31-річний місцевий житель.
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Про це пише Володимир медіа.
У дівчини раніше візуально знайомий чоловік, який знаходився у її помешканні, викрав 300 гривень.
Правоохоронці відразу ж упіймали злодія: ним виявився 31-річний місцевий житель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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