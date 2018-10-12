У волинянки вдома злодій поцупив гроші





Про це пише



У дівчини раніше візуально знайомий чоловік, який знаходився у її помешканні, викрав 300 гривень.



Правоохоронці відразу ж упіймали злодія: ним виявився 31-річний місцевий житель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському чоловік обікрав 25-річну мешканку міста.Про це пише Володимир медіа У дівчини раніше візуально знайомий чоловік, який знаходився у її помешканні, викрав 300 гривень.Правоохоронці відразу ж упіймали злодія: ним виявився 31-річний місцевий житель.

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