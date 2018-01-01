Як у луцькій школі №22 відзначали патріотичне свято. ФОТО

У Луцьку в школі-ліцеї №22 провели особливе патріотичне свято "Козацькому роду нема переводу" присвячене Дню захисника України.Дійство відбулося сьогодні, 13 жовтня, на шкільному подвір'ї.Захід розпочався з хвилини мовчання, вшановуючи полеглих Героїв.Військовий музей та луцький військкомат презентували виставки стрілецької зброї, яку охоче розглядали. Учасники свята брали участь у різноманітних конкурсах і майстер-класах. Дуже всім сподобались показові виступи спортклубів."Благодійний фонд нашої школи "Школа радості" вийшов з ініціативою проведення даного родинного свята, присвячену Дню захисника України і свята Пресвятої Богородиці. До даного свята готувались довго, близько місяця. І вчителі і батьки долучились до даного заходу", - розповіла директор закладу