Як у луцькій школі №22 відзначали патріотичне свято. ФОТО
Сьогодні, 14:12
У Луцьку в школі-ліцеї №22 провели особливе патріотичне свято "Козацькому роду нема переводу" присвячене Дню захисника України.
Дійство відбулося сьогодні, 13 жовтня, на шкільному подвір'ї.
Захід розпочався з хвилини мовчання, вшановуючи полеглих Героїв.
Військовий музей та луцький військкомат презентували виставки стрілецької зброї, яку охоче розглядали. Учасники свята брали участь у різноманітних конкурсах і майстер-класах. Дуже всім сподобались показові виступи спортклубів.
"Благодійний фонд нашої школи "Школа радості" вийшов з ініціативою проведення даного родинного свята, присвячену Дню захисника України і свята Пресвятої Богородиці. До даного свята готувались довго, близько місяця. І вчителі і батьки долучились до даного заходу", - розповіла директор закладу Лариса Віталіївна Кучер.
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Дійство відбулося сьогодні, 13 жовтня, на шкільному подвір'ї.
Захід розпочався з хвилини мовчання, вшановуючи полеглих Героїв.
Військовий музей та луцький військкомат презентували виставки стрілецької зброї, яку охоче розглядали. Учасники свята брали участь у різноманітних конкурсах і майстер-класах. Дуже всім сподобались показові виступи спортклубів.
"Благодійний фонд нашої школи "Школа радості" вийшов з ініціативою проведення даного родинного свята, присвячену Дню захисника України і свята Пресвятої Богородиці. До даного свята готувались довго, близько місяця. І вчителі і батьки долучились до даного заходу", - розповіла директор закладу Лариса Віталіївна Кучер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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