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Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО

Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО
У Києві в Деснянському районіна проспекті Ватутінав ДТП загинуло дві дівчини, ще 5 осіб шпиталізовані.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

За попередньою інформацією, КІА повертала на заправку, в цей час на шаленій швидкості автомобіль Сеат летів по смузі громадського транспорту. В результаті чого трапилось зіткнення.

Від удару КІА відкинуло на 70 метрів вперед, а Сеат відлетів у стовп. В момент аварії в Сеаті знаходилися 6 чоловік, дві дівчини отримали травми несумісні з життям, вони згинули до приїзду лікарів. Одного з пасажирів вирізали рятувальники з понівеченого легковика.

Водій Сеату самостійно зміг вибратись з розтрощеного авто та приліг на газон, де чекав на швидку. Ще двох пасажирів цієї автівки забрали медики швидкої допомоги. Також госпіталізували і водійку КІА. Загалом п‘ятеро людей з травмами різного ступеня тяжкості повезли до лікарні.

Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО
Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО
Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО
Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО
Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО
Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО
Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО


















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Теги: аварія, Київ
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