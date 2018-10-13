Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО





Про це повідомляють



За попередньою інформацією, КІА повертала на заправку, в цей час на шаленій швидкості автомобіль Сеат летів по смузі громадського транспорту. В результаті чого трапилось зіткнення.



Від удару КІА відкинуло на 70 метрів вперед, а Сеат відлетів у стовп. В момент аварії в Сеаті знаходилися 6 чоловік, дві дівчини отримали травми несумісні з життям, вони згинули до приїзду лікарів. Одного з пасажирів вирізали рятувальники з понівеченого легковика.



Водій Сеату самостійно зміг вибратись з розтрощеного авто та приліг на газон, де чекав на швидку. Ще двох пасажирів цієї автівки забрали медики швидкої допомоги. Також госпіталізували і водійку КІА. Загалом п‘ятеро людей з травмами різного ступеня тяжкості повезли до лікарні.







































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Деснянському районіна проспекті Ватутінав ДТП загинуло дві дівчини, ще 5 осіб шпиталізовані.Про це повідомляють "Вартові Еспресо" За попередньою інформацією, КІА повертала на заправку, в цей час на шаленій швидкості автомобіль Сеат летів по смузі громадського транспорту. В результаті чого трапилось зіткнення.Від удару КІА відкинуло на 70 метрів вперед, а Сеат відлетів у стовп. В момент аварії в Сеаті знаходилися 6 чоловік, дві дівчини отримали травми несумісні з життям, вони згинули до приїзду лікарів. Одного з пасажирів вирізали рятувальники з понівеченого легковика.Водій Сеату самостійно зміг вибратись з розтрощеного авто та приліг на газон, де чекав на швидку. Ще двох пасажирів цієї автівки забрали медики швидкої допомоги. Також госпіталізували і водійку КІА. Загалом п‘ятеро людей з травмами різного ступеня тяжкості повезли до лікарні.

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