Жахлива аварія у Києві: є загиблі і травмовані. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У Києві в Деснянському районіна проспекті Ватутінав ДТП загинуло дві дівчини, ще 5 осіб шпиталізовані.
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
За попередньою інформацією, КІА повертала на заправку, в цей час на шаленій швидкості автомобіль Сеат летів по смузі громадського транспорту. В результаті чого трапилось зіткнення.
Від удару КІА відкинуло на 70 метрів вперед, а Сеат відлетів у стовп. В момент аварії в Сеаті знаходилися 6 чоловік, дві дівчини отримали травми несумісні з життям, вони згинули до приїзду лікарів. Одного з пасажирів вирізали рятувальники з понівеченого легковика.
Водій Сеату самостійно зміг вибратись з розтрощеного авто та приліг на газон, де чекав на швидку. Ще двох пасажирів цієї автівки забрали медики швидкої допомоги. Також госпіталізували і водійку КІА. Загалом п‘ятеро людей з травмами різного ступеня тяжкості повезли до лікарні.
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Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
За попередньою інформацією, КІА повертала на заправку, в цей час на шаленій швидкості автомобіль Сеат летів по смузі громадського транспорту. В результаті чого трапилось зіткнення.
Від удару КІА відкинуло на 70 метрів вперед, а Сеат відлетів у стовп. В момент аварії в Сеаті знаходилися 6 чоловік, дві дівчини отримали травми несумісні з життям, вони згинули до приїзду лікарів. Одного з пасажирів вирізали рятувальники з понівеченого легковика.
Водій Сеату самостійно зміг вибратись з розтрощеного авто та приліг на газон, де чекав на швидку. Ще двох пасажирів цієї автівки забрали медики швидкої допомоги. Також госпіталізували і водійку КІА. Загалом п‘ятеро людей з травмами різного ступеня тяжкості повезли до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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