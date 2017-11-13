У Луцьку нещеплених дітей пускають у навчальні заклади





Питання щодо відвідування закладів освіти дітьми, батьки яких відмовилися від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією в кожному окремо взятому випадку. Про це йдеться у відповіді управління освіти на запит ІА



В управлінні освіти повідомили, що в Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та ст.15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" зазначено, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.



Керівник закладу дошкільної освіти зобов'язаний прийняти дитину до ЗДО лише за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. Варто наголосити, що при видачі відповідної довідки лікарі враховують наявність щеплень.



У відповіді на запит в управлінні освіти повідомили, що в Луцьку не зафіксовані випадки, коли дітей не допускали до освітнього процесу у ЗДО та школи через відсутність у них відповідних довідок про щеплення.



Заступник начальника управління охорони здоров'я Віктор Глухманюк сказав, що батьки самі мають приймати рішення щеплювати чи ні свою дитину. Однак, коли в колектив потрапляє нещеплена дитина, це наражає на небезпеку захворіти інших дітей.



Зі слів Віктора Глухманюка, досвід європейських країн свідчить про те, що в плані вакцинації вони діють більш радикальнішими методами. Наприклад, в Італії за невакцинування дітей на батьків накладають штрафи.



У випадку, якщо у дитини є протипоказання до того чи іншого щеплення, при дитячій поліклініці діє комісія, яка визначає ці протипокази.



"Але краще не шукати протипокази до щеплень, бо все ж таки має якась реакція бути до щеплень, як на мене – це добре. Я б навпаки з підозрою ставився (в межах розумного) до щеплень, які не дають жодної реакції. Вона має бути, це вводиться чужий білок, має реакцію, щоб вироблялися на нього антитіла і формувався імунітет. Ніхто ж не налаштований, щоб зробити гірше", – зазначив Віктор Глухманюк.



В коментарі до телепередачі "Тема дня" на телеканалі "UA: Волинь" начальник управління освіти Зіновія Лещенко зазначила, що є окремі моменти, коли дітям протипоказані щеплення, але на це має бути довідка від лікаря.



"Батьки зверталися, і навіть якщо приходила електронна черга на зарахування дитини (я такий випадок знаю), директор закладу, виконуючи правильно свої посадові обов'язки, рекомендувала батькам або зробити щеплення, або принести довідку. Вона таким чином захищає інших дітей від проблем, які можуть виникати внаслідок того, що нещеплені діти принесуть хворобу до групи", – сказала Зіновія Лещенко.



Загалом ніхто не може відмовити дитині без щеплень бути зарахованими в навчальний заклад, а ось відвідувати дитячий колектив керівник навчального закладу заборонити може, оскільки дитина не відповідає вимогам законодавства.



Щодо переходу на індивідуальну форму навчання, то вона має бути обґрунтованою. Адже так чи інакше, але діти мають бути учасниками навчального процесу.



Нагадаємо: Міністерство освіти та науки спільно з МОЗ видало документ, у якому йдеться, що невакцинованих дітей не впускатимуть на заняття у школи та дитячі садки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До сьогодні у Луцьку не зафіксували випадків, коли б дітей не пускали у школи чи садочки через відсутність у них щеплень.Питання щодо відвідування закладів освіти дітьми, батьки яких відмовилися від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією в кожному окремо взятому випадку. Про це йдеться у відповіді управління освіти на запит ІА "Конкурент" В управлінні освіти повідомили, що в Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та ст.15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" зазначено, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.Керівник закладу дошкільної освіти зобов'язаний прийняти дитину до ЗДО лише за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. Варто наголосити, що при видачі відповідної довідки лікарі враховують наявність щеплень.У відповіді на запит в управлінні освіти повідомили, що в Луцьку не зафіксовані випадки, коли дітей не допускали до освітнього процесу у ЗДО та школи через відсутність у них відповідних довідок про щеплення.Заступник начальника управління охорони здоров'ясказав, що батьки самі мають приймати рішення щеплювати чи ні свою дитину. Однак, коли в колектив потрапляє нещеплена дитина, це наражає на небезпеку захворіти інших дітей.Зі слів Віктора Глухманюка, досвід європейських країн свідчить про те, що в плані вакцинації вони діють більш радикальнішими методами. Наприклад, в Італії за невакцинування дітей на батьків накладають штрафи.У випадку, якщо у дитини є протипоказання до того чи іншого щеплення, при дитячій поліклініці діє комісія, яка визначає ці протипокази."Але краще не шукати протипокази до щеплень, бо все ж таки має якась реакція бути до щеплень, як на мене – це добре. Я б навпаки з підозрою ставився (в межах розумного) до щеплень, які не дають жодної реакції. Вона має бути, це вводиться чужий білок, має реакцію, щоб вироблялися на нього антитіла і формувався імунітет. Ніхто ж не налаштований, щоб зробити гірше", – зазначив Віктор Глухманюк.В коментарі до телепередачі "Тема дня" на телеканалі "UA: Волинь" начальник управління освіти Зіновія Лещенко зазначила, що є окремі моменти, коли дітям протипоказані щеплення, але на це має бути довідка від лікаря."Батьки зверталися, і навіть якщо приходила електронна черга на зарахування дитини (я такий випадок знаю), директор закладу, виконуючи правильно свої посадові обов'язки, рекомендувала батькам або зробити щеплення, або принести довідку. Вона таким чином захищає інших дітей від проблем, які можуть виникати внаслідок того, що нещеплені діти принесуть хворобу до групи", – сказалаЗагалом ніхто не може відмовити дитині без щеплень бути зарахованими в навчальний заклад, а ось відвідувати дитячий колектив керівник навчального закладу заборонити може, оскільки дитина не відповідає вимогам законодавства.Щодо переходу на індивідуальну форму навчання, то вона має бути обґрунтованою. Адже так чи інакше, але діти мають бути учасниками навчального процесу.Нагадаємо: Міністерство освіти та науки спільно з МОЗ видало документ, у якому йдеться, що невакцинованих дітей не впускатимуть на заняття у школи та дитячі садки.

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