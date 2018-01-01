У луцькому парку зловили «автохама», який влаштував «комедію» правоохоронцям

Муніципали зловили чоловіка, який заїхав на газон у луцькому парку.Неприємний інцидент трапився сьогодні, 13 жовтня близько 12-ї години, - йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради.Так, водій машини Mazda заїхав на газон недалеко від алеї, що веде від вулиці Глушець до зоопарку. До нього відразу підійшли інспектори департаменту муніципальної варти Луцька та пояснили, що він здійснив адміністративне правопорушення."Порушник почав влаштовувати комедію, відмовився надавати документи та намагався наїхати на інспектора. Пізніше пасажирка його автомобіля почала стверджувати, що за кермом перебувала вона та просила муніципалів, щоб адмінпротокол склали на неї, що суперечить Закону", -йдеться у повідомлені.На підмогу муніципали викликали працівників патрульної поліції для складання протоколу за порушення ПДР.