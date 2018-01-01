«Наша слава – з ворогом розправа»: у Луцьку – фестиваль повстанської пісні

На Театральному майдані Луцька розпочався перший Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні "За Україну. За її волю".Пісні звучать в центрі обласного центру Волині сьогодні, 13 жовтня.У переддень Покрови, Дня козацтва, УПА та захисника до Луцька з'їхалися сотні гостей, адже тут стартував Всеукраїнськй фестиваль повстанської пісні, ініціатором якого став голова Волинської ОДА. 45 колективів із Волинсьої, Рівненської, Тернопільської, Львівської областей та міста Києва заспівають для волинян добре відомих та давно забутих пісень.Тетральний майдан "перетворився" на повстанський ліс, адже сюди із кожного району Волині приїхала імпровізована криївка чи схрон. У них учасники фестивалю відтворювали атмосферу повстанських помешкань та сховків, тож криївки традиційно маскували дубовим чи смерековим гілля, а всередині були лежанки, телефони, друкарські машинки та інші тогочасні атрибути.За столом часто-густо можна було зустріти зв'язкового, а поблизу схронів де-не-де пантрували дозорці, із якими залюбки знімкуваисся перехожі. У деяких криївках гостям пропонували скуштувати вареників чи сала, а також долучитися до співу повстанських пісень.Окрім того, на площі розтавили інфрмаційні стенди, а атакож старовинні вишиті рушники, тож до "офіційного" початку фестивалю лучани та гості міста роздивлялися експонати та знайомилися із колоритними співаками.Розпочали музичну частину фестивалю виконанням пісні "За Україну, за її волю", а опісля заспівали "Десь там далеко на Волині". Поблагословити дійство та його учасників запросили митрополита Луцького та Волинського. Священослужитель попросив заступництва для кожного захисника."Під знамена Покрови ставала не лише церква, а й воїни. Це велике свто об'єднує нас у прагненні бути щасливими і господарями на своїй землі. Пісня, як молитва - лине із серця, людина у ній висловлює всю глибину своєї душі, якою вона ділиться із ближніми", - зауважив владика. Повстанська пісня також нагадує про цінності та надихає до майбутніх перемог і праці, а також допомагає залишатися патріотами своєї землі.Савченко розповів, що фестиваль не випадково започаткували на Волині, адже саме тут народлася УПА. Пісня ж завжди йшла пліч-о-пліч з українцями - співали на полі, на весіллях, на святах тощо."Це свято наших прадідів, адже вони завжди мріяли, що їхні пісні будуть лунати не в підземеллях, схронах, а на площах незалежної України", - мовив Савченко. Однак нині, на жаль, знову доводиться виборювати Незалежність, боронячи Україну на Сході."Ми цим фестивалем даємо посил - ми знаємо пісні, нашу традицію, досвід наших патріоів і готові стояти на захисті своєї землі. Тому я радий, що вдалося зреалізувати такий задум", - додав посадовець. Тому він подякував усі, хто приїхав подарувати пісні та тим, хто завтав їх послухати.Учасники фестивалю вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за Україну, а курсанти поклали квіти до пам'ятної стели у центрі Луцька. Тоді на сцену почергово почали підійматися колективи і дарували слухачам пісні, із якими повстанці ішли у бій та підіймали на боротьбу людей. Відтак, кожен колектив нагороджували дипломом-подякою від голови ОДА за відродження повстанської пісні та збереження традицій.Триватиме фестиваль на Театральному майдані до 18 години.