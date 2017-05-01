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Може бути розкол світового православ'я, - протоієрей УПЦ

Може бути розкол світового православ'я, - протоієрей УПЦ
Російська православна церква назвали рішення Константинополя безпрецедентним і антиканонічним. Українська православна церква прокоментувала рішення Синоду так: "Схоже на те, що Константинопольський патріархат свідомо стає на шлях розколу світового православ'я".

Протоієрей Української православної церкви Олег Точинський переконаний, що розкол таки може статися. Про це він заявив у ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 12 жовтня, - пише Конкурент.

"Звичайно, може. Адже питання розділення українського православ'я – це не є питання двох тижнів чи двох місяців. І це не є питання відносин двох держав, як дехто вважає. Питання набагато глибше. Через розкол пошкоджена природа церква. Ми сьогодні бачимо, що в цієї групи людей, які відкололися, які сформували УАПЦ, УПЦКП, є якесь певне бажання, аби об'єднуватися. Але шлях і той варіант, який вони обрали для себе, дещо, на нашу думку, є хибним", – зазначив він.

Із його слів, проблема стосується всіх помісних церков, вона занадто велика і вийшла за межі України.

"У цю ситуація вплутано дуже багато людей, які щиро віруюють і сповідують. Є практика, яка була наведена на другому Вселенському Соборі, коли його рішенням було надання автокефалії Кіпрській православній церкві. На нашу думку, це є нормально, це та норма, до якої ми маємо прагнути. Не може одноосібно одна помісна церква вирішувати питання трьох", – зауважив Точинський.



Як повідомляли раніше: 11 жовтня Синод Вселенського патріархату схвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Після рішення Синоду Вселенського патріархату щодо надання Томосу про автокефалію буде скликано у Києві Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, та обере її предстоятеля.


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Теги: церкав, розкол, Олег Точинський, УПЦ
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