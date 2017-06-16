Як у луцькому політесі розважалися «по-козацьки». ФОТО

12 жовтня на стадіоні Луцького національного технічного університету відбувся фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацькі розваги», участь в якому взяли декілька сотень студентів з різних факультетів.Парад відкриття стартував зі святкового вишикування здобувачів освіти. Капітани команд факультетів разом підняли прапор України, розпочався гімн і прогуділи гарматні постріли, - інформує прес-служба навчального закладу.Тож, перед початком змагань до слова запросили «гетьмана війська Луцького НТУ», ректора Петра Савчука: «Сьогодні особливий захід, адже в неділю у нас велике свято Покрови Божої Матері. Символічно, що в Україні це свято не лише релігійне, але й приурочене захисникам Батьківщини, людям, які не словом, а ділом доводять, що вони люблять і бережуть цю країну. Луцький НТУ – теж є прикладом в багатьох аспектах. Сьогоднішні козацькі розваги чи те, що ми робимо останнім часом, зокрема і відкриття кафедри військової підготовки, яскраво демонструють нашу позицію. Дякую усім за працю: і колегам-викладачам, і студентам. Нехай сьогоднішні змагання будуть вдалими і переможе сильніший! Слава Україні!».Не оминув увагою захід учасник антитерористичної операції на сході України, захисник Донецького аеропорту, студент Луцького НТУВін привітав присутніх та зазначив, що День захисника України є і жіночим святом: «Так виходить, що цей день хочуть зробити «святом для хлопчиків». Але я бачу серед команд козацьких розваг і дівчат, в армії теж є дівчата. Я не хотів би, аби усе це перетворилося на «свято для хлопчиків», тому що захисниками на цей момент, на жаль, є і жінки. Зазвичай студенти були одними з тих, хто творив позитивні зміни в країні. До 2014-го року ніхто з нас не думав, що військова кафедра, допризовна підготовка нам стане в нагоді. Військова кафедра асоціювалася з можливістю відкосити від служби в армії. Сьогодні усі, хто вчиться на цій кафедрі, хто проходить військову підготовку, мають можливість, не дай Боже, захищати свою країну. Спорт – це те, що дозволяє вам гартувати козацький дух. Ніхто ніколи не думав, що спортивна витривалість буде в нагоді на війні, у бойових діях. Будьте готовими завжди захистити свою країну, гартуйте свій дух воїна, спортивну завзятість. Пам’ятайте, на Сході відбувається війна. І це не якась незрозуміла війна, а війна за те, щоби ви навчалися в цих навчальних закладах, за те, щоби ви займалися своєю улюбленою справою. За це все стоять там зараз хлопці і…дівчата. Пам’ятаймо про цих людей і будьмо готові встати в стрій, якщо це буде потрібно».Сергій Савчук нагородив грошовою премією кращих спортсменів, які навчаються у Луцькому НТУ: призерку чемпіонату світу з карате Олену Цьох, дворазову призерку чемпіонату України з бігу на 200 метрів Олександру Хомелюк, неодноразового призера чемпіонату міста, області та України, призера кубку України, майстра спорту з плавання Дмитра Міщука, неодноразового призера чемпіонатів України з пауерліфтингу Івана Ярмолюка, чемпіона світу з карате Дмитра Пальонку.Опісля присутні могли насолодитися справжнім бойовим гопаком від вихованців студента факультету бізнесу Романа Ковальчука зі спортивним клубом козацьких бойових мистецтв «Герць». Крім того, студентка Анастасія Ліпінська потішила усіх чудовою музичною композицією.Відтак, головний суддя Віталій Дмитрук оголосив присутнім про порядок змагань, які відбувалися у таких секціях: метання колоди, метання гирі, перетягування авто, силач, богатир, весела естафета, ходьба на ходулях та перекидання шини. Насамкінець нагородили призерів змагань.