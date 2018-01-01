На Волині у колонії знайшли невідомі пакунки, які передавались засудженим





Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє



8 жовтня в ДУ «Маневицька ВК-42» під час проведення огляду продуктів харчування, які доставлялись в колонію було виявлено шість невеликих пакунків обмотаних прозорою клейкою стрічкою з невідомим вмістом, які засуджений мав намір доставити іншим засудженим шляхом приховування в бачкові для продуктів харчування.



По даному факту було повідомлено керівництво установ та на місці події працювала слідчо-оперативна група.



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