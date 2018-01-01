На Волині у колонії знайшли невідомі пакунки, які передавались засудженим
Сьогодні, 18:01
У Маневицькій колонії знайшли невідомі пакунки.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань/пробації.
8 жовтня в ДУ «Маневицька ВК-42» під час проведення огляду продуктів харчування, які доставлялись в колонію було виявлено шість невеликих пакунків обмотаних прозорою клейкою стрічкою з невідомим вмістом, які засуджений мав намір доставити іншим засудженим шляхом приховування в бачкові для продуктів харчування.
По даному факту було повідомлено керівництво установ та на місці події працювала слідчо-оперативна група.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань/пробації.
8 жовтня в ДУ «Маневицька ВК-42» під час проведення огляду продуктів харчування, які доставлялись в колонію було виявлено шість невеликих пакунків обмотаних прозорою клейкою стрічкою з невідомим вмістом, які засуджений мав намір доставити іншим засудженим шляхом приховування в бачкові для продуктів харчування.
По даному факту було повідомлено керівництво установ та на місці події працювала слідчо-оперативна група.
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