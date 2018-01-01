На трасі Львів-Луцьк – смертельна аварія
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На трасі Львів-Луцьк легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули дві людини.
Про це в суботу, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації, - пише Корреспондент.
Зазначено, що 13 жовтня, близько 4:41, на автодорозі Н-17 Львів - Луцьк водій автомобіля Audi, мешканець с. Стоянів Радехівського району 1996 року народження, виїжджаючи на трасу, зіштовхнувся з вантажним автомобілем MAN, який стояв на узбіччі дороги.
"Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці події - водій автомобіля Audi і його пасажир 2000 року народження", - йдеться в повідомленні.
Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Про це в суботу, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації, - пише Корреспондент.
Зазначено, що 13 жовтня, близько 4:41, на автодорозі Н-17 Львів - Луцьк водій автомобіля Audi, мешканець с. Стоянів Радехівського району 1996 року народження, виїжджаючи на трасу, зіштовхнувся з вантажним автомобілем MAN, який стояв на узбіччі дороги.
"Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці події - водій автомобіля Audi і його пасажир 2000 року народження", - йдеться в повідомленні.
Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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