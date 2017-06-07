В Україні від сьогодні повністю запрацювали мовні квоти на телебаченні

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення з 13 жовтня, після завершення перехідного періоду, починає проводити моніторинг ефіру телеканалів щодо дотримання ними мовних квот, перші результати якого будуть презентовані за шість тижнів.Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський, - передає Укрінформ."Перші результати будуть за шість тижнів - і Нацрада зможе їх публічно презентувати. Загалом, перша хвиля моніторингу всіх загальнонаціональних, регіональних, місцевих і супутникових телеканалів триватиме щонайменше шість місяців", – пояснив Костинський.Водночас, за його словами, у перехідний період регулятор зафіксував ознаки порушення мовних квот на п'яти супутникових телеканалах - "Терра", "Дача", Bolt, "Наука" та "Епоха", в ефірі яких частка української мови становила 60%, 58%, 57%, 55% і 27% відповідно. Згідно із законом, з 13 жовтня 2018 року на супутникових телеканалах має бути не менше 75% україномовного контенту протягом тижня з 07:00 до 22:00.13 жовтня 2017 року набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації", який передбачає запровадження мовних квот на телебаченні.Згідно із законом, передачі, фільми й новини, виконані українською мовою, мають становити не менш ніж 75% загальної тривалості передач і фільмів у кожному із проміжків часу між 07:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00. Телерадіокомпанії місцевої категорії мовлення мають транслювати не менш ніж 50% ефіру українською мовою.При цьому під квоти не потрапляють передачі та фільми, виготовлені до 1 серпня 1991 року. Їх достатньо субтитрувати українською мовою, тоді вони включаються в українську квоту.Закон також передбачає, що частка програм новин на телебаченні має становити 75%.За невиконання квот телеканали штрафуватимуть. Сума кожного окремого покарання становитиме 5% від загального ліцензійного збору цього каналу.Упродовж першого року – до 13 жовтня 2018 року – діяв перехідний період. Вимоги закону у цей час передбачали, що фільми та передачі власного виробництва телерадіоорганізацій і національний аудіовізуальний продукт зараховуються до квоти, незважаючи на мову їх виконання. Водночас фільми та передачі, що не є національним продуктом, мали бути озвучені або продубльовані українською мовою.