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Виставка «Мир очима дітей» до Дня захисника України у «Промені»*

Виставка «Мир очима дітей» до Дня захисника України у «Промені»*
14 жовтня до Дня захисника України у арт-просторі «Коридор», що на 3-му поверсі розважального центру «Промінь» відбудеться виставка дитячих робіт від художньої студії «Смугастий носоріг» під назвою «Мир очима дітей».

Картини будуть представлені в різних техніках і покажуть всім нам, що ж таке МИР. Кожен вкладає в це слово свій зміст. Хтось бачить у ньому дитячий сміх, тихі зоряні ночі та теплі обійми, чи можливість спокійно прогулятися рідним містом. А може просто відсутність поганих новин, страху, віра в те, що сьогодні все буде добре і без втрат.

Але це мир для нас, дорослих. А яким його бачать діти, своїми чистими і позбавленими стереотипів очима? Це Ви і дізнаєтесь відвідавши виставку, де діти порадують Вас світлими, добрими думками, які так старанно перенесуть на папір.

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Теги: Промінь, виставка, мир очима дітей
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