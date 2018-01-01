«Волинь» вирвала перемогу у «Миколаєва»

Луцька "Волинь" здобула перемогу у протистоянні із "Миколаєвом" - забити м'яч вдалося на останніх хвилинах.Матч відбувся 13 жовтня, - повідомляють на офіційному сайті "хрестоносців".У порівнянні з останніми матчамизробив лише одну зміну в стартовому складі – замість другого форвардана полі з’явився наш новачок, який зіграв на позиції центрального атакувального півзахисника. І уже з перших хвилин гри наші футболісти організували стартовий натиск на ворота «Миколаєва». Наслідком такого тиску стали моментита, однак перший метрів з 15-ти пробив повз ворота, а другий після подачі корнера та скидки відпробив вище воріт. Гості відповіли сміливою спробою удару з гострого кута від– Неділько спокійно забрав м’яча до рук.Волиняни володіли відчутною територіальною перевагою, а у середині тайму мали ще одну порцію реальних моментів для взяття воріт. Спочаткускористався неузгодженістю захисників та увірвався у штрафний майданчик, однак його удар у ближньому куті дістав. Не минуло й хвилини, як Горопевшек виграв повітря після подачі корнера – однак шкіряна куля зрадницьки пролетіла повз бокову стійку!До слова, у цьому матчі наші футболісти уже розділяли стандарти між собою – досить часто їх виконував не Денис Кожанов, а Бартулович. На 38-й хвилині його штрафний удар ледь не застав зненацька голкіпера гостей, який лише з другої спроби вибив м’яч за межі карної зони після незручного відскоку від газону. А наприкінці тайму знову міг забивати Болденков, однак трохи не встиг головою буквально внести м’яч до сітки воріт на дальній стійці після подачі Кожанова. Тож після першого тайму, як і у попередньому домашньому поєдинку проти «Прикарпаття», незважаючи на нашу перевагу, табло показувало не зовсім приємні нулі.У другому таймі «Миколаєву» вдалося трохи відсунути гру від власних володінь. Гості активніше боролися у центрі поля та мали декілька небезпечних стандартних положень. Гра змінилася після виходу на полета Сіаваша Хагназарі. Іранець став одним із тих гравців, хто старався опустити м’яч на землю та організувати короткі розіграші біля володінь суперників, і це створювало проблеми для захисної лінії гостей на чолі зі, який у ті хвилини декілька разів здорово відпрацьовував у обороні. Утім, під кінець матчу й він якраз сфолив на самій лінії карної зони, збивши якраз-таки Хагназарі. Утім, Кожанов ударом зі штрафного влучив у стінку, як і Болденков своїм добиванням – у ліс ніг «корабелів». А за хвилину до цього шикарний момент втратив Андрій Яковлєв, який у штрафному майданчику накрутив опонента, однак пробив повз дальній кут воріт Старченка. На останніх хвилинах основного часу голкіпер «Миколаєва» випередив після передачі з глибини Ігоря Карпенка, який за інерцією врізався у воротаря, тож ще хвилина у команд пішла на емоційну штовханину.Арбітр компенсував п’ять хвилин, а «Волинь» зуміла зробити драматичну розв’язку поєдинку на останній з них! Після довгої передачі до штрафного майданчика Ігор Карпенко поборовся із захисником, а Горопевшек на мить випередив Старченка, проштовхнувши м’яч повз нього на Кожанова. Денису залишалося з двох метрів забити, мабуть, найлегший м’яч у своїй кар’єрі, який, тим не менш, приніс «Волині» надважливу перемогу, а для нього став дев’ятим у сезоні!1:0 – «Волинь» здобуває архіскладні та архіважливі три очки та продовжує боротьбу за найвищі цілі у Першій лізі!