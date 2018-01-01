Треба поспішати любити: на Сході побралися медики волинської бригади

Напередодні Дня Захисника України побралися медики 14-ої бригади – молодший сержантта солдатПро це інформує прес-служба бригади.Молодята зізнаються, хотіли побратися на сам День Захисника України, 14 жовтня. Втім, вийшло трохи раніше.Ігор – водій медичної роти, на його рахунку десятки врятованих життів побратимів, яких вчасно, нерідко ризикуючи собою, вивозив із поля бою і доправляв у шпиталь. Ангеліна, ставши до лав Збройних Сил України рік тому, 20-річною, каже, жодного разу не пошкодувала про своє рішення.І наречена, і наречений мають чіткий намір продовжувати служби в українському війську. От тільки відгуляють удома в Ігоря, на Рівненщині, гучне весілля, заплановане на найближчий час. А ще, зізнаються молоді, зустрічаються вони відносно недовго."Приїхав, дивлюся – у нас в колективі нова дівчинка. Красива... Поступово зав’язалися стосунки, і от, після трьох місяців ми з Ангеліною прийняли спільне рішення побратися. Хтось може сказати – поспішаємо… Але як і кожен із військових, тут, на передовій, я не знаю, що зі мною буде завтра… Тому, треба поспішати жити і любити! Тим паче, що моя Ангеліна – найкраща, найкрасивіша, найхазяйновитіша, найдобріша. Кохаю її шалено", - – пригадує історію знайомства Ігор."Ігор сподобався з першого погляду. А далі все відбувалося крок за кроком, і якось саме по собі. Напевно, так мало статися. Просто Ігор – мій суджений. Дуже його кохаю і страшенно переживаю щоразу, коли він мчить… робити свою роботу. Але розумію, що по-іншому бути не може, бо Ігор надзвичайно відданий свої справі і своїм побратимам. Зараз?.. Зараз я просто щаслива", - сором’язливо каже Ангеліна.Щоправда, обійшлося без весільного бенкету обійшлося, бо одразу після церемонії одруження молодята повернулися до виконання своїх службових обов’язків.