Треба поспішати любити: на Сході побралися медики волинської бригади
Сьогодні, 01:11
Напередодні Дня Захисника України побралися медики 14-ої бригади – молодший сержант Ігор Моторко та солдат Ангеліна Рубашкіна.
Про це інформує прес-служба бригади.
Молодята зізнаються, хотіли побратися на сам День Захисника України, 14 жовтня. Втім, вийшло трохи раніше.
Ігор – водій медичної роти, на його рахунку десятки врятованих життів побратимів, яких вчасно, нерідко ризикуючи собою, вивозив із поля бою і доправляв у шпиталь. Ангеліна, ставши до лав Збройних Сил України рік тому, 20-річною, каже, жодного разу не пошкодувала про своє рішення.
І наречена, і наречений мають чіткий намір продовжувати служби в українському війську. От тільки відгуляють удома в Ігоря, на Рівненщині, гучне весілля, заплановане на найближчий час. А ще, зізнаються молоді, зустрічаються вони відносно недовго.
"Приїхав, дивлюся – у нас в колективі нова дівчинка. Красива... Поступово зав’язалися стосунки, і от, після трьох місяців ми з Ангеліною прийняли спільне рішення побратися. Хтось може сказати – поспішаємо… Але як і кожен із військових, тут, на передовій, я не знаю, що зі мною буде завтра… Тому, треба поспішати жити і любити! Тим паче, що моя Ангеліна – найкраща, найкрасивіша, найхазяйновитіша, найдобріша. Кохаю її шалено", - – пригадує історію знайомства Ігор.
"Ігор сподобався з першого погляду. А далі все відбувалося крок за кроком, і якось саме по собі. Напевно, так мало статися. Просто Ігор – мій суджений. Дуже його кохаю і страшенно переживаю щоразу, коли він мчить… робити свою роботу. Але розумію, що по-іншому бути не може, бо Ігор надзвичайно відданий свої справі і своїм побратимам. Зараз?.. Зараз я просто щаслива", - сором’язливо каже Ангеліна.
Щоправда, обійшлося без весільного бенкету обійшлося, бо одразу після церемонії одруження молодята повернулися до виконання своїх службових обов’язків.
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Про це інформує прес-служба бригади.
Молодята зізнаються, хотіли побратися на сам День Захисника України, 14 жовтня. Втім, вийшло трохи раніше.
Ігор – водій медичної роти, на його рахунку десятки врятованих життів побратимів, яких вчасно, нерідко ризикуючи собою, вивозив із поля бою і доправляв у шпиталь. Ангеліна, ставши до лав Збройних Сил України рік тому, 20-річною, каже, жодного разу не пошкодувала про своє рішення.
І наречена, і наречений мають чіткий намір продовжувати служби в українському війську. От тільки відгуляють удома в Ігоря, на Рівненщині, гучне весілля, заплановане на найближчий час. А ще, зізнаються молоді, зустрічаються вони відносно недовго.
"Приїхав, дивлюся – у нас в колективі нова дівчинка. Красива... Поступово зав’язалися стосунки, і от, після трьох місяців ми з Ангеліною прийняли спільне рішення побратися. Хтось може сказати – поспішаємо… Але як і кожен із військових, тут, на передовій, я не знаю, що зі мною буде завтра… Тому, треба поспішати жити і любити! Тим паче, що моя Ангеліна – найкраща, найкрасивіша, найхазяйновитіша, найдобріша. Кохаю її шалено", - – пригадує історію знайомства Ігор.
"Ігор сподобався з першого погляду. А далі все відбувалося крок за кроком, і якось саме по собі. Напевно, так мало статися. Просто Ігор – мій суджений. Дуже його кохаю і страшенно переживаю щоразу, коли він мчить… робити свою роботу. Але розумію, що по-іншому бути не може, бо Ігор надзвичайно відданий свої справі і своїм побратимам. Зараз?.. Зараз я просто щаслива", - сором’язливо каже Ангеліна.
Щоправда, обійшлося без весільного бенкету обійшлося, бо одразу після церемонії одруження молодята повернулися до виконання своїх службових обов’язків.
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