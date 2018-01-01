Аварія онлайн: дівчина вчинила ДТП, ведучи трансляцію в Instagram. ВІДЕО





Як виявилося згодом, водійка ще й була нетверезою, - пише



Водійка транслювала поїздку з подружками в соцмережі, коли раптом її авто зіткнулося з позашляховиком. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, лише одна з пасажирок зазнала травми голови.



"Вийшов на вулицю – стоїть дві машини, одна дівчина в крові. Пасажир праворуч, куди удар прийшовся", - розповів очевидець Максим Микитюк. Легковик, в якому їхали дівчата, серйозно пошкоджений. Позашляховик, з яким вони зіткнулися, врятувало запасне колесо – воно стримало удар.



Аварія сталася на проспекті з чи не найінтенсивнішим рухом в Чернівцях. Вже по приїзду поліцейських виявилося, що в зіткненні винна кермувальниця позашляховика – вона заднім ходом виїхала на дорогу, а водійка-стрімер просто не встигла відреагувати. Пригальмувати дівчина не встигла не лише тому, що вела стрім, а ще й тому, що була нетвереза.



"На той момент перебувала у стані алкогольного сп'яніння, а саме 1,05 проміле. Це в п’ять разів більше дозволеної норми. Це приблизно більше двох пляшок пива", - пояснила лейтенант патрульної поліції Людмила Курик.



У поціновувачки соцмереж забрали права та оштрафували на 10 тисяч гривень. Однак буде ще один протокол – за користування телефоном. Доказ зберігся в Instagram.



"Ми маємо право притягнути водійку до відповідальності за те, що вона керувала і користувалась засобами зв'язку, тримаючи в руках", - наголосила Людмила Курик.



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