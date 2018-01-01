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Волинські лісівники розповіли, як будували дороги

Волинські лісівники розповіли, як будували дороги
За 9 місяців 2018 року на Волині збудували та відремонтовали 69,2 км земляного полотна. На це витратили понад 8 млн грн зароблених державними лісогосподарськими підприємствами коштів.

Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛГМ.

Місця розташування доріг визначені з урахуванням економічної доцільності та найкоротшого терміну окупності у важкодоступних лісових масивах, де запаси стиглої деревини сягають понад 1,2 млн м куб.

Дороги в лісі вийшли за рамки лише важливого економічного значення і набули соціального статусу. Вони нерідко стають єдиним шляхом сполучення між віддаленими поліськими селами. Або суттєво скорочують шлях між сусідніми населеними пунктами. Лісові дороги відкривають жителям сіл доступ до тих місць у лісі, які раніше були недоступними. Особливо це важливо у період збору дикорослих ягід та грибів, що для мешканців волинської глибинки нерідко є одним із суттєвих джерел надходжень до сімейного бюджету.

Окремо варто наголосити, що без лісових доріг неможливе також ведення лісового та мисливського господарства, раціональне та ефективне використання лісових ресурсів, дороги виконують і протипожежну функцію.

Тому будують не лише нові лісові дороги. Лісівники докладають чимало ресурсів та зусиль, щоб утримати у належному стані й ті лісові шляхи, які будували у попередні роки.

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Теги: ліс, дорога, лісівники
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