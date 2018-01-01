вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинських малят посвятили у козачата. ФОТО

Волинських малят посвятили у козачата. ФОТО
У садочку «Струмочок» села Рудня Старовижівського району відбулося свято Покрови.

Про це повідомляє Район. Стара Вижівка.

Зараз це свято не тільки христинське, але і національне. Із допомогою козака і отамана під час свята у дитсадку мали змогу посвятити вихованців у козачата.

Пройшовши «важкі» випробування, хлопці отримали статус козака.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відпочинок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин припинив боротьбу в телешоу
Сьогодні, 10:58
Покрова у Луцьку: президент привітав українців з автокефалією. ФОТО
Сьогодні, 10:39
Волинських малят посвятили у козачата. ФОТО
Сьогодні, 10:03
Немає гіршого, ніж війна, - мати атовця із Волині
Сьогодні, 09:46
Легковик влетів у КамАЗ: є жертви
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
Тури за кордон для жителів Волині* Тури за кордон для жителів Волині*
09 жовтень, 14:35
На весілля на Волині завітав Арсен Мірзоян. ФОТО На весілля на Волині завітав Арсен Мірзоян. ФОТО
10 вересень, 21:12
Ніби в Амазонських джунглях, - турист про мандрівку Шацькими озерами Ніби в Амазонських джунглях, - турист про мандрівку Шацькими озерами
19 липень, 21:52
«Гарні озера та краєвиди, дуже гостинні люди...» – діти з Луганщини про Волинь. ВІДЕО «Гарні озера та краєвиди, дуже гостинні люди...» – діти з Луганщини про Волинь. ВІДЕО
13 липень, 17:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин припинив боротьбу в телешоу
Сьогодні, 10:58
 0
Покрова у Луцьку: президент привітав українців з автокефалією. ФОТО
Сьогодні, 10:39
 0
Волинських малят посвятили у козачата. ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
Немає гіршого, ніж війна, - мати атовця із Волині
Сьогодні, 09:46
 0
Легковик влетів у КамАЗ: є жертви
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8