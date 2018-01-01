Волинських малят посвятили у козачата. ФОТО
Сьогодні, 10:03
У садочку «Струмочок» села Рудня Старовижівського району відбулося свято Покрови.
Про це повідомляє Район. Стара Вижівка.
Зараз це свято не тільки христинське, але і національне. Із допомогою козака і отамана під час свята у дитсадку мали змогу посвятити вихованців у козачата.
Пройшовши «важкі» випробування, хлопці отримали статус козака.
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Про це повідомляє Район. Стара Вижівка.
Зараз це свято не тільки христинське, але і національне. Із допомогою козака і отамана під час свята у дитсадку мали змогу посвятити вихованців у козачата.
Пройшовши «важкі» випробування, хлопці отримали статус козака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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