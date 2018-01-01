Покрова у Луцьку: президент привітав українців з автокефалією. ФОТО

Лучани зібралися Театральному майдані, аби заслухати виступ президентата привітати один одного зі святом Покрови та здобуттям автокефальної церкви.Трансляція я вступу президента відбулася у неділю, 14 жовтня.Президент зауважив, що питання про відділення української церкви від російської вже давно гостро стоїть в Україні. Очільник держави заявив, що в самостійній державі церква має бути самостійною, а справа автокефалії церкви стоїть в одному ряду з її незалежністю. І саме нашому поколінню довелося завершити справу, яку митрополитназивав «ділом повного розмосковлення».«Сьогодні ми зібралися, бо днями прийшла добра звістка. Рішення про надання автокефалії Українській православній церкві прийняте. Наша православна церква не має підпорядкування російській церкві. Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви», - зазначив Петро Порошенко.Президент також додав, що в Україні не може бути церква, патріарх якої молиться за військо та владу держави, яка вбиває українців. Проте запевнив- тиску на вірян, які вирішать залишитися у церкві Московського патріархату, не буде.«Це не може бути підставою для розбрату. Люди, які кажуть силоміць брати церкви – то московська агентура» - зазначив президент.За словами Петра Порошенка, Томос невдовзі буде вручено владиці, якого обере Архієрейський собор. До слова, на собор зберуться і єпископи УПЦ МП, «які між зіркою і хрестом, обрали хрест, а між Росією і Україною обрали Україну».До привітального слова долучитися також представники духовенства, які привітали українців зі святом Покрови та помолилися за тих, хто захищає та захищав нашу державу на фронті.