Лучанин припинив боротьбу в телешоу

Громадський активіст із Луцьказавершив участь у телешоу «Нові лідери» на телеканалі ICTV.Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.«Чому мій виступ не потрапив в телевізійну частину проекту? Правила, оприлюднені на старті передбачали трансляцію усіх виступів лідерів з 100 наживо. Насправді показали тих, хто потрапив до 10 та ще кілька виступів», - пише Чуріков.За його словами, організатори кілька разів змінювали правила під час проекту.«Чи вбачаю я в цьому змову олігархів чи всесвітнього зла:)? Точно - ні. Формат шоу доопрацьовувався в процесі, тому організатори були такими «гнучкими», - йдеться в дописі.«Багато хто говорив, що НЛ - це проект зі створення нової політичної сили під контролем Пінчука для підтримки Вакарчука чи ще когось. Нічого такого не помітив. Хоча теоретично таке шоу є гарним варіантом кастингу активістів та хедлайнерів для якогось політичного проекту», - додав лучанин.Він стверджує, що прагнув збільшити кількість прихильників економічної лібералізації імпорту авто.«Якщо простою мовою - зменшення ставки податків та зняття обмежень. Сподіваюсь, що я разом з багатьма активістами, які борються за європейські правила на ринку авто, збільшили підтримку цієї ідеї. В аудиторії Своюоди Слова мені це вдалось. Після закінчення мого виступу мене підтримало вже 57%», - переконує Сергій Чуріков.