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Лучанин припинив боротьбу в телешоу

Лучанин припинив боротьбу в телешоу
Громадський активіст із Луцька Сергій Чуріков завершив участь у телешоу «Нові лідери» на телеканалі ICTV.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Чому мій виступ не потрапив в телевізійну частину проекту? Правила, оприлюднені на старті передбачали трансляцію усіх виступів лідерів з 100 наживо. Насправді показали тих, хто потрапив до 10 та ще кілька виступів», - пише Чуріков.

За його словами, організатори кілька разів змінювали правила під час проекту.

«Чи вбачаю я в цьому змову олігархів чи всесвітнього зла:)? Точно - ні. Формат шоу доопрацьовувався в процесі, тому організатори були такими «гнучкими», - йдеться в дописі.

«Багато хто говорив, що НЛ - це проект зі створення нової політичної сили під контролем Пінчука для підтримки Вакарчука чи ще когось. Нічого такого не помітив. Хоча теоретично таке шоу є гарним варіантом кастингу активістів та хедлайнерів для якогось політичного проекту», - додав лучанин.

Він стверджує, що прагнув збільшити кількість прихильників економічної лібералізації імпорту авто.

«Якщо простою мовою - зменшення ставки податків та зняття обмежень. Сподіваюсь, що я разом з багатьма активістами, які борються за європейські правила на ринку авто, збільшили підтримку цієї ідеї. В аудиторії Своюоди Слова мені це вдалось. Після закінчення мого виступу мене підтримало вже 57%», - переконує Сергій Чуріков.

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Теги: телешоу, Волинь, Нові лідери
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