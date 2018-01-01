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Нема навіть слідчої кімнати: у відділку поліції на Волині виявили порушення

Нема навіть слідчої кімнати: у відділку поліції на Волині виявили порушення
У Ківерцівському відділі поліції представники Уповноваженого за прав людини виявили низку порушень законодавства.

Про це повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Волинській області Віталій Єлов та громадський монітор Георгій Корнієвський здійснили моніторинговий візит до Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Під час візиту вони виявили низку порушень вимог чинного та міжнародного законодавства в галузі захисту прав людини. Вхід у відділ поліції не обладнаний пандусом, що позбавляє людей з інвалідністю можливості потрапити до поліції. На службових кабінетах відсутні таблички із зазначенням посад та прізвищ працівників, які в них працюють.

«У відділі поліції немає кімнати для затриманих та слідчої кімнати. Тому, передбачені законодавством заходи проводяться у непризначених для цього місцях. Правоохоронці також не створили умов для проведення конфіденційних побачень затриманих осіб із захисниками, оскільки спеціальні кімнати відсутні. При цьому, ми побачили, що у будівлі є законсервовані приміщення колишнього ІТТ, які не використовуються», - зазначила Віталія Єлова.

Під час моніторингового візиту виявили і порушення під час затримання осіб. У поліції не дотримуються вимог щодо тривалості адміністративного затримання та несвоєчасно повідомляють центри з надання безоплатної правової допомоги про обраний запобіжний захід.

Окрім цього, монітори констатували, що у відділі поліції неналежно організовані навчання працівників. До програм освітніх заходів для персоналу не включена тема недопущення катувань та нелюдського ставлення і у 2018 правоохоронці цього не вивчали.

Усі результати моніторингового візиту та рекомендації направлять до Нацполіції України.

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Теги: поліція, Волинь
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