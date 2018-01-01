«Чудік» у Луцьку заблокував 3 людей. ФОТО

Іван Мирка опублікував світлину із вельми «своєрідно» припаркованим автомобілем.



Про це Мирка написав у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook



Як видно із фото, водій автомобіля Renault Megan перегородив виїзд із парковки біля Волинського облмуздрамтеатру.



«Чудік став під знаком. Заблокував 3-х людей. Стоїмо, куримо», - написав Мирка у коментарі до фото.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній директор департаменту інфраструктури Волинської ОДАопублікував світлину із вельми «своєрідно» припаркованим автомобілем.Про це Мирка написав у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі FacebookЯк видно із фото, водій автомобіля Renault Megan перегородив виїзд із парковки біля Волинського облмуздрамтеатру.«Чудік став під знаком. Заблокував 3-х людей. Стоїмо, куримо», - написав Мирка у коментарі до фото.

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