«Чудік» у Луцьку заблокував 3 людей. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Колишній директор департаменту інфраструктури Волинської ОДА Іван Мирка опублікував світлину із вельми «своєрідно» припаркованим автомобілем.
Про це Мирка написав у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook
Як видно із фото, водій автомобіля Renault Megan перегородив виїзд із парковки біля Волинського облмуздрамтеатру.
«Чудік став під знаком. Заблокував 3-х людей. Стоїмо, куримо», - написав Мирка у коментарі до фото.
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Про це Мирка написав у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook
Як видно із фото, водій автомобіля Renault Megan перегородив виїзд із парковки біля Волинського облмуздрамтеатру.
«Чудік став під знаком. Заблокував 3-х людей. Стоїмо, куримо», - написав Мирка у коментарі до фото.
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