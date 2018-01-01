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«Чудік» у Луцьку заблокував 3 людей. ФОТО

«Чудік» у Луцьку заблокував 3 людей. ФОТО
Колишній директор департаменту інфраструктури Волинської ОДА Іван Мирка опублікував світлину із вельми «своєрідно» припаркованим автомобілем.

Про це Мирка написав у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook

Як видно із фото, водій автомобіля Renault Megan перегородив виїзд із парковки біля Волинського облмуздрамтеатру.

«Чудік став під знаком. Заблокував 3-х людей. Стоїмо, куримо», - написав Мирка у коментарі до фото.

«Чудік» у Луцьку заблокував 3 людей. ФОТО


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Теги: автоандон, Луцьк
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