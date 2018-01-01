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У селі на Волині спалахнув житловий будинок. ФОТО

У селі на Волині спалахнув житловий будинок. ФОТО
У селі Брониця Камінь-Каширського району трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку.

Займання виникло сьогодні, 14 жовтня, - йдеться у повідомленні Камінь-Каширського РВ УДСНС в області у соціальній мережі Facebook.

О 08:39 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку у селі Брониця. На місце події виїхали працівники 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського та МПО села Брониця.

Завдяки швидкому реагуванню та злагодженим діям працівників МПО села Брониця пожежу вдалося локалізувати о 08:53 та ліквідувати на початковій стадії о 09:00.

Врятовано житловий будинок, який зазнав незначних пошкоджень вогнем. Внаслідок пожежі отримав опіки обох долонь рук господар. Від госпіталізації відмовився.

Причина пожежі встановлюється.


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Теги: пожежа, Волинь
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