У селі на Волині спалахнув житловий будинок. ФОТО





Займання виникло сьогодні, 14 жовтня, - йдеться у повідомленні Камінь-Каширського РВ УДСНС в області у соціальній мережі Facebook.



О 08:39 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку у селі Брониця. На місце події виїхали працівники 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського та МПО села Брониця.



Завдяки швидкому реагуванню та злагодженим діям працівників МПО села Брониця пожежу вдалося локалізувати о 08:53 та ліквідувати на початковій стадії о 09:00.



Врятовано житловий будинок, який зазнав незначних пошкоджень вогнем. Внаслідок пожежі отримав опіки обох долонь рук господар. Від госпіталізації відмовився.



Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Брониця Камінь-Каширського району трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку.Займання виникло сьогодні, 14 жовтня, - йдеться у повідомленні Камінь-Каширського РВ УДСНС в області у соціальній мережі Facebook.О 08:39 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку у селі Брониця. На місце події виїхали працівники 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського та МПО села Брониця.Завдяки швидкому реагуванню та злагодженим діям працівників МПО села Брониця пожежу вдалося локалізувати о 08:53 та ліквідувати на початковій стадії о 09:00.Врятовано житловий будинок, який зазнав незначних пошкоджень вогнем. Внаслідок пожежі отримав опіки обох долонь рук господар. Від госпіталізації відмовився.Причина пожежі встановлюється.

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