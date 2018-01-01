Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО





Це колектив, який виконує стародавню українську музику різних епох, а також твори на слова українських класиків, - повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.



У Луцьку відбулась презентація їх нового альбому, «De Libertate. Про Свободу», який вони присвятили борцям за волю України.



Гучними оплесками зустрічали глядачі кожну композицію, що лунала зі сцени, адже в них — душа нашого народу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Палаці культури міста Луцька відбувся концерт унікального українського гурту «Хорея Козацька».Це колектив, який виконує стародавню українську музику різних епох, а також твори на слова українських класиків, - повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.У Луцьку відбулась презентація їх нового альбому, «De Libertate. Про Свободу», який вони присвятили борцям за волю України.Гучними оплесками зустрічали глядачі кожну композицію, що лунала зі сцени, адже в них — душа нашого народу.

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