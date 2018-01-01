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Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО

Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО
У Палаці культури міста Луцька відбувся концерт унікального українського гурту «Хорея Козацька».

Це колектив, який виконує стародавню українську музику різних епох, а також твори на слова українських класиків, - повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.

У Луцьку відбулась презентація їх нового альбому, «De Libertate. Про Свободу», який вони присвятили борцям за волю України.

Гучними оплесками зустрічали глядачі кожну композицію, що лунала зі сцени, адже в них — душа нашого народу.

Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО
Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО
Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО
Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО
Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО
Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО
Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО

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Теги: концерт, Луцьк
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