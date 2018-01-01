Гурт «Хорея Козацька» презентував у Луцьку новий альбом. ФОТО
Сьогодні, 13:39
У Палаці культури міста Луцька відбувся концерт унікального українського гурту «Хорея Козацька».
Це колектив, який виконує стародавню українську музику різних епох, а також твори на слова українських класиків, - повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.
У Луцьку відбулась презентація їх нового альбому, «De Libertate. Про Свободу», який вони присвятили борцям за волю України.
Гучними оплесками зустрічали глядачі кожну композицію, що лунала зі сцени, адже в них — душа нашого народу.
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Це колектив, який виконує стародавню українську музику різних епох, а також твори на слова українських класиків, - повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.
У Луцьку відбулась презентація їх нового альбому, «De Libertate. Про Свободу», який вони присвятили борцям за волю України.
Гучними оплесками зустрічали глядачі кожну композицію, що лунала зі сцени, адже в них — душа нашого народу.
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