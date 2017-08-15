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Нова пікантна вистава у Промені*

Нова пікантна вистава у Промені*
Нову виставу «Чорного квадрату» – «Новорічний кекс» можна було б ще назвати: «Секс До і Після Нового Року». Але! Може ж бути ще й підчас! Навіщо ж обмежувати себе? Нехай в цьому спектаклі буде все!

Гаряча пристрасть, безнадійні очікування, пікантний гумор і еротичні фантазії, потреба у ніжній любові і холодок жалю після пляшки дорогого шампанського, нескінченна гонитва за задоволенням і неприкрита безсоромність олів'є з гастроному.

Будь ласка, беріть, що кому треба! Все до ваших послуг!
Інтимні історії під бій курантів. Любовне хуліганство в Новорічну ніч. Кого можна викликати, якщо Вам самотньо на Новий Рік? Що найчастіше цікавить чоловіків після сексу? Як повинна «звучати» любляча жінка, щоб залишитися коханою? Який подарунок потрібно собі зробити в Новорічну Ніч, щоб весь рік отримувати задоволення? І чому погано, коли протікає кран?

Театр обіцяє багато гумору і позитивних емоцій! За умови, що Ви - людина без святенницького ставлення до життя.

Діти молодше 8 років на виставу не допускаються. Старші – на відповідальності батьків.

Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Нова пікантна вистава у Промені*

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Теги: Промінь, реклама
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