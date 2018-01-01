Польське консульство у Луцьку завтра не працюватиме
Сьогодні, 18:05
Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку завтра, 15 жовтняя, не прийматиме заявників.
Про це повідомили у дипломатичній установі.
У повідомленні зокрема йдеться: «Інформуємо, що 15 жовтня 2018 року Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку не прийматиме заявників».
Нагадаємо, в Україні вихідний із неділі перенесли на понеділок, оскільки на 14 жовтня припало державне свято – День захисника України.
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Про це повідомили у дипломатичній установі.
У повідомленні зокрема йдеться: «Інформуємо, що 15 жовтня 2018 року Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку не прийматиме заявників».
Нагадаємо, в Україні вихідний із неділі перенесли на понеділок, оскільки на 14 жовтня припало державне свято – День захисника України.
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