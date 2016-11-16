У «Там Тамі» можна розрахуватися через касу самообслуговування





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Каса працює уже кілька днів. Як розповіла директор з маркетингу компанії «Континіум-Трейд» Ольга Берестяна, до кінця листопада у гіпермаркеті планують встановили ще 5 кас самообслуговування.



«Це європейський тренд. Така каса дозволяє людям не стояти в черзі і швидше оплачувати свої товари, адже робота каси не залежить від касира. До того ж ми демонструємо своїм клієнтам, що довіряємо їм» - пояснила Ольга Берестяна.



Вона додала, що компанія готує проморолик, аби допомогти клієнтам навчитися працювати з касою. «У випадку, якщо виникають питання, клієнт може скористатися копкою виклику касира, яка встановлена біля каси самообслуговування» - пояснила директор з маркетингу.



На касі тимчасово неможливо оплатити алкоголь і тютюнові вироби. Це пов’язано зі встановленими законом віковими обмеженнями для покупців таких товарів – пояснила Ольга Берестяна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гіпермаркеті «Там Там» працює каса самообслуговування. На ній покупець може сам оплатити товар, але тільки з допомогою банківської картки. До того ж алкогольні і тютюнові вироби каса тимчасово не «пробиває».Про це пише Перший Каса працює уже кілька днів. Як розповіла директор з маркетингу компанії «Континіум-Трейд», до кінця листопада у гіпермаркеті планують встановили ще 5 кас самообслуговування.«Це європейський тренд. Така каса дозволяє людям не стояти в черзі і швидше оплачувати свої товари, адже робота каси не залежить від касира. До того ж ми демонструємо своїм клієнтам, що довіряємо їм» - пояснила Ольга Берестяна.Вона додала, що компанія готує проморолик, аби допомогти клієнтам навчитися працювати з касою. «У випадку, якщо виникають питання, клієнт може скористатися копкою виклику касира, яка встановлена біля каси самообслуговування» - пояснила директор з маркетингу.На касі тимчасово неможливо оплатити алкоголь і тютюнові вироби. Це пов’язано зі встановленими законом віковими обмеженнями для покупців таких товарів – пояснила Ольга Берестяна.

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