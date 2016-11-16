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У «Там Тамі» можна розрахуватися через касу самообслуговування

У «Там Тамі» можна розрахуватися через касу самообслуговування
У гіпермаркеті «Там Там» працює каса самообслуговування. На ній покупець може сам оплатити товар, але тільки з допомогою банківської картки. До того ж алкогольні і тютюнові вироби каса тимчасово не «пробиває».

Про це пише Перший.

Каса працює уже кілька днів. Як розповіла директор з маркетингу компанії «Континіум-Трейд» Ольга Берестяна, до кінця листопада у гіпермаркеті планують встановили ще 5 кас самообслуговування.

«Це європейський тренд. Така каса дозволяє людям не стояти в черзі і швидше оплачувати свої товари, адже робота каси не залежить від касира. До того ж ми демонструємо своїм клієнтам, що довіряємо їм» - пояснила Ольга Берестяна.

Вона додала, що компанія готує проморолик, аби допомогти клієнтам навчитися працювати з касою. «У випадку, якщо виникають питання, клієнт може скористатися копкою виклику касира, яка встановлена біля каси самообслуговування» - пояснила директор з маркетингу.

На касі тимчасово неможливо оплатити алкоголь і тютюнові вироби. Це пов’язано зі встановленими законом віковими обмеженнями для покупців таких товарів – пояснила Ольга Берестяна.

У «Там Тамі» можна розрахуватися через касу самообслуговування
У «Там Тамі» можна розрахуватися через касу самообслуговування
У «Там Тамі» можна розрахуватися через касу самообслуговування

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Теги: Там Там, Луцьк
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