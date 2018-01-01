У водія автобуса на кордоні з Польщею відібрали 3 кілограми бурштину
Сьогодні, 14:40
У міжнародному пункті пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні вдалося запобігти спробі контрабанди бурштину.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
До пункту вранці сьогодні, 14 жовтня,на виїзд з України прибув рейсовий автобус Neoplan. У правоохоронців виникли підозри щодо незаконного переміщення товарів зазначеним транспортним засобом.
У результаті поглибленого огляду автобуса прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митної служби у багажному відділені виявили 2,8 кілограма необробленого бурштину.
Знайдене каміння, вартість якого встановлюється, вилучено встановленим порядком працівниками фіскальної служби. Стосовно водія, громадянина України 1978 року народження, складено відповідний протокол про порушення чинного законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
До пункту вранці сьогодні, 14 жовтня,на виїзд з України прибув рейсовий автобус Neoplan. У правоохоронців виникли підозри щодо незаконного переміщення товарів зазначеним транспортним засобом.
У результаті поглибленого огляду автобуса прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митної служби у багажному відділені виявили 2,8 кілограма необробленого бурштину.
Знайдене каміння, вартість якого встановлюється, вилучено встановленим порядком працівниками фіскальної служби. Стосовно водія, громадянина України 1978 року народження, складено відповідний протокол про порушення чинного законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лише дивом уник Іловайська, - спогади волинського атовця. ФОТО
Сьогодні, 15:26
«Нам є що захищати»: урочиста посвята ліцеїстів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:07
У водія автобуса на кордоні з Польщею відібрали 3 кілограми бурштину
Сьогодні, 14:40
На Волині відкрили пам’ятник-рекордсмен. ФОТО
Сьогодні, 14:25
У «Там Тамі» можна розрахуватися через касу самообслуговування
Сьогодні, 14:07