У водія автобуса на кордоні з Польщею відібрали 3 кілограми бурштину





Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



До пункту вранці сьогодні, 14 жовтня,на виїзд з України прибув рейсовий автобус Neoplan. У правоохоронців виникли підозри щодо незаконного переміщення товарів зазначеним транспортним засобом.



У результаті поглибленого огляду автобуса прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митної служби у багажному відділені виявили 2,8 кілограма необробленого бурштину.



Знайдене каміння, вартість якого встановлюється, вилучено встановленим порядком працівниками фіскальної служби. Стосовно водія, громадянина України 1978 року народження, складено відповідний протокол про порушення чинного законодавства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міжнародному пункті пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні вдалося запобігти спробі контрабанди бурштину.Про це повідомили у Держприкордонслужбі.До пункту вранці сьогодні, 14 жовтня,на виїзд з України прибув рейсовий автобус Neoplan. У правоохоронців виникли підозри щодо незаконного переміщення товарів зазначеним транспортним засобом.У результаті поглибленого огляду автобуса прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митної служби у багажному відділені виявили 2,8 кілограма необробленого бурштину.Знайдене каміння, вартість якого встановлюється, вилучено встановленим порядком працівниками фіскальної служби. Стосовно водія, громадянина України 1978 року народження, складено відповідний протокол про порушення чинного законодавства.

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