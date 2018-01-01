вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У водія автобуса на кордоні з Польщею відібрали 3 кілограми бурштину

У водія автобуса на кордоні з Польщею відібрали 3 кілограми бурштину
У міжнародному пункті пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні вдалося запобігти спробі контрабанди бурштину.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

До пункту вранці сьогодні, 14 жовтня,на виїзд з України прибув рейсовий автобус Neoplan. У правоохоронців виникли підозри щодо незаконного переміщення товарів зазначеним транспортним засобом.

У результаті поглибленого огляду автобуса прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митної служби у багажному відділені виявили 2,8 кілограма необробленого бурштину.

Знайдене каміння, вартість якого встановлюється, вилучено встановленим порядком працівниками фіскальної служби. Стосовно водія, громадянина України 1978 року народження, складено відповідний протокол про порушення чинного законодавства.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бурштин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лише дивом уник Іловайська, - спогади волинського атовця. ФОТО
Сьогодні, 15:26
«Нам є що захищати»: урочиста посвята ліцеїстів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:07
У водія автобуса на кордоні з Польщею відібрали 3 кілограми бурштину
Сьогодні, 14:40
На Волині відкрили пам’ятник-рекордсмен. ФОТО
Сьогодні, 14:25
У «Там Тамі» можна розрахуватися через касу самообслуговування
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів
29 вересень, 15:26
У Луцьку «бурштинщикам», які погрожували поліцейським зброєю, дали умовне У Луцьку «бурштинщикам», які погрожували поліцейським зброєю, дали умовне
24 вересень, 15:55
Правоохоронці вилучили бурштину майже на 3 мільйони гривень. ФОТО Правоохоронці вилучили бурштину майже на 3 мільйони гривень. ФОТО
31 серпень, 09:46
Затримали рекордну партію бурштину, яку мали везти через «Ягодин» Затримали рекордну партію бурштину, яку мали везти через «Ягодин»
15 серпень, 00:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Засоби від тиску, знеболювальне, вітаміни: які ліки заборонили в Україні
Сьогодні, 15:54
 0
Лише дивом уник Іловайська, - спогади волинського атовця. ФОТО
Сьогодні, 15:26
 0
«Нам є що захищати»: урочиста посвята ліцеїстів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:07
 0
У водія автобуса на кордоні з Польщею відібрали 3 кілограми бурштину
Сьогодні, 14:40
 0
На Волині відкрили пам’ятник-рекордсмен. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8