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На Волині відкрили пам’ятник-рекордсмен. ФОТО

На Волині відкрили пам’ятник-рекордсмен. ФОТО
У волинському містечку Маневичі у рамках святкувань сьогодні, 14 жовтня, відкрили найбільший у світі пам’ятник бджолі.

Світлини з події опублікували у спільноті «Маневичі» у Facebook.

У Маневичах відкрили пам’ятник бджолі.

Нагадаємо, він може потрапити до «Книги рекордів Гіннеса» як найбільший у світі пам'ятний знак цій комасі.

«Висота бджоли – 3,3 м, довжина – 2,6 м, розмах крил – 2,5 м, вага – 400 кг», – зазначив автор пам’ятника Віктор Семенюк.


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Теги: Маневичі, бджола, скульптура, мистецтво
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