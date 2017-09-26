На Волині відкрили пам’ятник-рекордсмен. ФОТО





Світлини з події опублікували у спільноті «Маневичі» у Facebook.



У Маневичах відкрили пам’ятник бджолі.



Нагадаємо, він може потрапити до «Книги рекордів Гіннеса» як найбільший у світі пам'ятний знак цій комасі.



«Висота бджоли – 3,3 м, довжина – 2,6 м, розмах крил – 2,5 м, вага – 400 кг», – зазначив автор пам’ятника Віктор Семенюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському містечку Маневичі у рамках святкувань сьогодні, 14 жовтня, відкрили найбільший у світі пам’ятник бджолі.Світлини з події опублікували у спільноті «Маневичі» у Facebook.У Маневичах відкрили пам’ятник бджолі.Нагадаємо, він можеяк найбільший у світі пам'ятний знак цій комасі.«Висота бджоли – 3,3 м, довжина – 2,6 м, розмах крил – 2,5 м, вага – 400 кг», – зазначив автор пам’ятника

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