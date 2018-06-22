Засоби від тиску, знеболювальне, вітаміни: які ліки заборонили в Україні





Про це пиш



Під заборону потрапили:



- «Долоксен», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 20 (10х2), № 100 (10х10) у блістерах (для усунення гострого болю (м’язовий, головний, зубний, з локалізацією у хребті), ревматизмі, нападах подагри тощо);



- «Еспікол бебі», краплі оральні по 15 мл або по 30 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці разом з мірною піпеткою в індивідуальній упаковці (для лікування порушень травного тракту – метеоризм, коліки у немовлят тощо);



- «Кальцикер», суспензія оральна по 120 мл у флаконах № 1 (для лікування та профілактики дефіциту кальцію та вітаміну D3);



- «Ламілерм», крем, 10 мг/г по 10 г, 15 г у тубах № 1 (протигрибковий препарат);



Всі ці препарати всіх серій виробництва «Індоко Ремедіс Лімітед», Індія, вироблених, починаючи з 23 квітня 2018 (дати припинення дії Сертифікату відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP № UK GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008), ввезених та випущених в обіг на території України, починаючи з 22.06.2018 заборонені на території України.



Окрім того, під постійну заборону потрапили всі серії таблеток, вкритих плівковою оболонкою «Вазар» по 40 мг, по 80 мг та по 160 мг, № 30 (10х3), № 90 (10х9) у блістерах та «Вазар Н», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг/12,5 мг, по 160 мг/25 мг, по 160 мг/12,5 мг, по 320 мг/25 мг та по 320 мг/12,5 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 або 9 блістерів у картонній коробці від Актавіс ЛТД, Мальта; «Балканфарма-Дупниця АТ», Болгарія, Мальта/ Болгарія.



Цей препарат використовують для лікування артеріальної гіпертензії у дорослих та дітей віком від 6 років.



Таблетки всіх серій, вкриті плівковою оболонкою, «Сакорд Н», 80 мг/12,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній пачці «Балканфарма-Дупниця АД», Болгарія, використовують при есенціальній артеріальній гіпертензії, теж потрапили під заборону.



Таблетки всіх серії, вкриті плівковою оболонкою, «Ванатекс Комбі», по 160 мг/12,5 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці фармацевтичного заводу «ПОЛЬФАРМА» С.А., Польща теж потрапили під постійну заборону. Їх використовують при артеріальній гіпертензії у пацієнтів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні заборонили препарати для лікування артеріальної гіпертензії, порушень травного тракту, протигрибковий засіб та інші.Про це пиш Експрес із посиланням на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.Під заборону потрапили:- «Долоксен», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 20 (10х2), № 100 (10х10) у блістерах (для усунення гострого болю (м’язовий, головний, зубний, з локалізацією у хребті), ревматизмі, нападах подагри тощо);- «Еспікол бебі», краплі оральні по 15 мл або по 30 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці разом з мірною піпеткою в індивідуальній упаковці (для лікування порушень травного тракту – метеоризм, коліки у немовлят тощо);- «Кальцикер», суспензія оральна по 120 мл у флаконах № 1 (для лікування та профілактики дефіциту кальцію та вітаміну D3);- «Ламілерм», крем, 10 мг/г по 10 г, 15 г у тубах № 1 (протигрибковий препарат);Всі ці препарати всіх серій виробництва «Індоко Ремедіс Лімітед», Індія, вироблених, починаючи з 23 квітня 2018 (дати припинення дії Сертифікату відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP № UK GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008), ввезених та випущених в обіг на території України, починаючи з 22.06.2018 заборонені на території України.Окрім того, під постійну заборону потрапили всі серії таблеток, вкритих плівковою оболонкою «Вазар» по 40 мг, по 80 мг та по 160 мг, № 30 (10х3), № 90 (10х9) у блістерах та «Вазар Н», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг/12,5 мг, по 160 мг/25 мг, по 160 мг/12,5 мг, по 320 мг/25 мг та по 320 мг/12,5 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 або 9 блістерів у картонній коробці від Актавіс ЛТД, Мальта; «Балканфарма-Дупниця АТ», Болгарія, Мальта/ Болгарія.Цей препарат використовують для лікування артеріальної гіпертензії у дорослих та дітей віком від 6 років.Таблетки всіх серій, вкриті плівковою оболонкою, «Сакорд Н», 80 мг/12,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній пачці «Балканфарма-Дупниця АД», Болгарія, використовують при есенціальній артеріальній гіпертензії, теж потрапили під заборону.Таблетки всіх серії, вкриті плівковою оболонкою, «Ванатекс Комбі», по 160 мг/12,5 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці фармацевтичного заводу «ПОЛЬФАРМА» С.А., Польща теж потрапили під постійну заборону. Їх використовують при артеріальній гіпертензії у пацієнтів.

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