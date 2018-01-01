Волинський священик розповів про блудного сина і Московський патрірхат





Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 12 жовтня заявив протоієрей Української православної церкви Київського патріархату Віктор Пушко, - пише



«Притча завершується тим, що блудний син повертається до лона батька. І батько безмежно радіє, приймаючи і обіймаючи його в батьківські обійми. Ти часом старший син обурюється і на брата, і на батька, мовляв, як же так, блудний син був мертвий і ожив, повернувся. Подібна ситуація відбувається у нашому церковному середовищі. Знімається анафема, в лоно церкви до єдиної чаші легітимно, канонічно повертається велика частина вірян, опускаючи моменти щодо єпископату, щодо патріарха.



Головне – це мільйони вірян, яких відмовлялися причащати, яким не визнавали хрещення, вінчання, яких змушували перевінчуватися чи перехрещуватися. Виявляється, що все це було нечинне. Отож, замість того, аби радіти, як батько, який розпростер свої батьківські обійми, брати наші уподібнюються тому брату, який скаржиться і відвертається і від брата, і від батька. Дуже подібно чинить і «Московський патріархат». Вірю і сподіваюся, що це не все духовенство, якась частина», – зазначив священнослужитель.



Нагадаємо, також Віктор Пушко вважає, що суперечності щодо об′єднання церков в Україні виникають через незгоду з боку Росії.



Як повідомляли раніше, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату схвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Після рішення Синоду Вселенського патріархату щодо надання Томосу про автокефалію буде скликано у Києві Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, та обере її предстоятеля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні відбувається те, про що Христос говорив у притчі про блудного сина, якщо говорити в тому дискурсі, яким оперує так званий Московський патріархат.Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 12 жовтня заявив протоієрей Української православної церкви Київського патріархату, - пише Конкурент «Притча завершується тим, що блудний син повертається до лона батька. І батько безмежно радіє, приймаючи і обіймаючи його в батьківські обійми. Ти часом старший син обурюється і на брата, і на батька, мовляв, як же так, блудний син був мертвий і ожив, повернувся. Подібна ситуація відбувається у нашому церковному середовищі. Знімається анафема, в лоно церкви до єдиної чаші легітимно, канонічно повертається велика частина вірян, опускаючи моменти щодо єпископату, щодо патріарха.Головне – це мільйони вірян, яких відмовлялися причащати, яким не визнавали хрещення, вінчання, яких змушували перевінчуватися чи перехрещуватися. Виявляється, що все це було нечинне. Отож, замість того, аби радіти, як батько, який розпростер свої батьківські обійми, брати наші уподібнюються тому брату, який скаржиться і відвертається і від брата, і від батька. Дуже подібно чинить і «Московський патріархат». Вірю і сподіваюся, що це не все духовенство, якась частина», – зазначив священнослужитель.Нагадаємо, також Віктор Пушко вважає, що суперечності щодо об′єднання церков в Україні виникають через незгоду з боку Росії.Як повідомляли раніше, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату схвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Після рішення Синоду Вселенського патріархату щодо надання Томосу про автокефалію буде скликано у Києві Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, та обере її предстоятеля.

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