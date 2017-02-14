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«Привітай захисника»: військовий із Волині закликав до флешмобу

«Привітай захисника»: військовий із Волині закликав до флешмобу
Військовий комісар Рожищенського районного військового комісаріату полковник Олег Алєксєєв закликав приєднуватися до флешмобу «Привітай захисника України».

Про це він сказав у відео, поширеному на його особистій сторінці у Facebook, - пише Район. Рожище.

Звісно, привітав і від себе захисників, насамперед тих, «хто в окопах».



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Теги: флешмоб, Волинь
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