«Привітай захисника»: військовий із Волині закликав до флешмобу
Сьогодні, 20:21
Військовий комісар Рожищенського районного військового комісаріату полковник Олег Алєксєєв закликав приєднуватися до флешмобу «Привітай захисника України».
Про це він сказав у відео, поширеному на його особистій сторінці у Facebook, - пише Район. Рожище.
Звісно, привітав і від себе захисників, насамперед тих, «хто в окопах».
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Про це він сказав у відео, поширеному на його особистій сторінці у Facebook, - пише Район. Рожище.
Звісно, привітав і від себе захисників, насамперед тих, «хто в окопах».
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