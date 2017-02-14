«Привітай захисника»: військовий із Волині закликав до флешмобу

Олег Алєксєєв закликав приєднуватися до флешмобу «Привітай захисника України».



Про це він сказав у відео, поширеному на його особистій сторінці у Facebook, - пише



Звісно, привітав і від себе захисників, насамперед тих, «хто в окопах».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовий комісар Рожищенського районного військового комісаріату полковникзакликав приєднуватися до флешмобу «Привітай захисника України».Про це він сказав у відео, поширеному на його особистій сторінці у Facebook, - пише Район. Рожище Звісно, привітав і від себе захисників, насамперед тих, «хто в окопах».

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