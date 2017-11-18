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У Києві – сутички між активістами і поліцією. ФОТО

У Києві – сутички між активістами і поліцією. ФОТО
Поблизу майдану Незалежності в Києві 14 жовтня між активістами та правоохоронцями сталася бійка. Причиною сутички було намагання активістів встановити намет.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією видання, учасники акції раніше домовилися зібратися для святкування Дня захисника України на майдані Незалежності. Організатором зібрання став відсторонений міський голова Конотопа.

Активісти намагалися пронести намет на Майдан, але поліцейські спецпідрозділи ТОР його відібрали, після чого розпочалася сутичка з використанням палиць та сльозогінного газу.

«Сьогодні наше свято, ми маємо право поставити намет, будемо там святкувати, там наш штаб буде», - розповів один з учасників конфлікту.


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Теги: сутички, поліція
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Коментарі 1
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Який нафіг штаб??? Вони шо за всім довбанушисяя?
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