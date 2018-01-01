Гроші з концертів у Луцьку віддадуть на лікування дівчини

Євген Тихонов заявив, що половину грошей від проданих квитків на найближчі два концерти він віддасть луцькому фотографу Володимиру Хомичу, у якого дівчина захворіла на рак крові.



Про це Тихонов заявив у 14 жовтня, - повідомляє



«Ми не знаємо, скільки нам жити в цьому світі – 15 хвилин чи 150 років. Вова Хомич – наш гарний приятель, Фотограф. У його дівчини сталася проблема – виявили рак крові. Ми дуже хочемо їм допомогти» - сказав Тихонов.



«Ми як концертне агентство оголошуємо акцію. У нас найближчі дві події: 26 жовтня – концерт Романа Скорпіона і 31 жовтня - мюзикл «Холодне серце». Друзі, замовляйте квитки в мене – і 50% з кожного купленого у мене квитка я обіцяю переслати Вові» - заявив Євген Тихонов.



Він додав, що про результати акції буде повідомляти у Facebook.



«Друзі, давайте разом допоможемо цим молодим людям» - додав Тихонов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник і засновник луцької івент-агенції «Tikhonov сoncert and event agency»заявив, що половину грошей від проданих квитків на найближчі два концерти він віддасть луцькому фотографу, у якого дівчинаПро це Тихонов заявив у 14 жовтня, - повідомляє Перший «Ми не знаємо, скільки нам жити в цьому світі – 15 хвилин чи 150 років. Вова Хомич – наш гарний приятель, Фотограф. У його дівчини сталася проблема – виявили рак крові. Ми дуже хочемо їм допомогти» - сказав Тихонов.«Ми як концертне агентство оголошуємо акцію. У нас найближчі дві події: 26 жовтня – концерті 31 жовтня - мюзикл «Холодне серце». Друзі, замовляйте квитки в мене – і 50% з кожного купленого у мене квитка я обіцяю переслати Вові» - заявив Євген Тихонов.Він додав, що про результати акції буде повідомляти у Facebook.«Друзі, давайте разом допоможемо цим молодим людям» - додав Тихонов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію