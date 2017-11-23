вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вперше в Україні генералом стала жінка

Вперше в Україні генералом стала жінка
Президент Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерал-майора жінці. Таке звання отримала начальник Військово-медичного управління Служби безпеки України Людмила Шугалей.

Про це пише LB.UA.

«Присвоїти військове звання генерал-майора медичної служби полковнику медичної служби Шугалей Людмилі Миколаївні - начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України», - йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.

Також Порошенко підписав ще шість указів про присвоєння генеральських звань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: армія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
За шо ті звання дають, за те що 5 років війна в країні і ще 5р буде? А потім мілярдні борги відддавати?
Відповісти
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Привітай захисника»: військовий із Волині закликав до флешмобу
Сьогодні, 20:21
Вперше в Україні генералом стала жінка
Сьогодні, 19:40
У Луцьку важко знайти навіть продавця, - експерт про заробітки
Сьогодні, 19:17
Нова пікантна вистава у Промені*
Сьогодні, 18:42
Польське консульство у Луцьку завтра не працюватиме
Сьогодні, 18:05
Схожі новини
В Україні розпочався призов до армії В Україні розпочався призов до армії
01 жовтень, 09:22
Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО Українські десантники шокували американців, миттєво їх розгромивши. ФОТО. ВІДЕО
22 вересень, 04:42
Україна відправляє спецпризначенців на Азовське і Чорне моря Україна відправляє спецпризначенців на Азовське і Чорне моря
14 вересень, 02:47
В українській армії дозволили носити вуса і бороду В українській армії дозволили носити вуса і бороду
23 листопад, 2017, 04:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Привітай захисника»: військовий із Волині закликав до флешмобу
Сьогодні, 20:21
 0
Вперше в Україні генералом стала жінка
Сьогодні, 19:40
 0
У Луцьку важко знайти навіть продавця, - експерт про заробітки
Сьогодні, 19:17
 0
Нова пікантна вистава у Промені*
Сьогодні, 18:42
 0
Польське консульство у Луцьку завтра не працюватиме
Сьогодні, 18:05
 0
Медіа
відео
1/8