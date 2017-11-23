Вперше в Україні генералом стала жінка
Сьогодні, 19:40
Президент Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерал-майора жінці. Таке звання отримала начальник Військово-медичного управління Служби безпеки України Людмила Шугалей.
Про це пише LB.UA.
«Присвоїти військове звання генерал-майора медичної служби полковнику медичної служби Шугалей Людмилі Миколаївні - начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України», - йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.
Також Порошенко підписав ще шість указів про присвоєння генеральських звань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише LB.UA.
«Присвоїти військове звання генерал-майора медичної служби полковнику медичної служби Шугалей Людмилі Миколаївні - начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України», - йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.
Також Порошенко підписав ще шість указів про присвоєння генеральських звань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
За шо ті звання дають, за те що 5 років війна в країні і ще 5р буде? А потім мілярдні борги відддавати?
Останні новини
«Привітай захисника»: військовий із Волині закликав до флешмобу
Сьогодні, 20:21
Вперше в Україні генералом стала жінка
Сьогодні, 19:40
У Луцьку важко знайти навіть продавця, - експерт про заробітки
Сьогодні, 19:17
Нова пікантна вистава у Промені*
Сьогодні, 18:42
Польське консульство у Луцьку завтра не працюватиме
Сьогодні, 18:05