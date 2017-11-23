Вперше в Україні генералом стала жінка

Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерал-майора жінці. Таке звання отримала начальник Військово-медичного управління Служби безпеки України Людмила Шугалей.



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«Присвоїти військове звання генерал-майора медичної служби полковнику медичної служби Шугалей Людмилі Миколаївні - начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України», - йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.



Також Порошенко підписав ще шість указів про присвоєння генеральських звань.



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