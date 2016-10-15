Вогні у нічному місті: у Луцьку – смолоскипний хід. ВІДЕО





Захід відбувся у неділю, 14 жовтня, - пише



Організатор дійства, громадська організація "Національний Альянс", традиційно влаштовує смолоскипний хід у День захисника України та День створення Української повстанської армії.



Цьогоріч хід відбувається вдесяте. Він стартував від Київського майдану, пройшов проспектом Волі та вулицею Лесі Українки і завершився Замковій площі.



Учасників супроводжують поліцейські та пожежні.



Молоді люди зі смолоскипами в руках вигукували: «Слава Україні! – Героям слава!».



Після завершення ходу на Замковій площі відбулася повстанська ватра.



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