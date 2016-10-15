Вогні у нічному місті: у Луцьку – смолоскипний хід. ВІДЕО
Сьогодні, 21:26
У Луцьку націоналісти крокували містом із смолоскипами - вони влаштували ходу до Дня захисника України.
Захід відбувся у неділю, 14 жовтня, - пише Перший.
Організатор дійства, громадська організація "Національний Альянс", традиційно влаштовує смолоскипний хід у День захисника України та День створення Української повстанської армії.
Цьогоріч хід відбувається вдесяте. Він стартував від Київського майдану, пройшов проспектом Волі та вулицею Лесі Українки і завершився Замковій площі.
Учасників супроводжують поліцейські та пожежні.
Молоді люди зі смолоскипами в руках вигукували: «Слава Україні! – Героям слава!».
Після завершення ходу на Замковій площі відбулася повстанська ватра.
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Захід відбувся у неділю, 14 жовтня, - пише Перший.
Організатор дійства, громадська організація "Національний Альянс", традиційно влаштовує смолоскипний хід у День захисника України та День створення Української повстанської армії.
Цьогоріч хід відбувається вдесяте. Він стартував від Київського майдану, пройшов проспектом Волі та вулицею Лесі Українки і завершився Замковій площі.
Учасників супроводжують поліцейські та пожежні.
Молоді люди зі смолоскипами в руках вигукували: «Слава Україні! – Героям слава!».
Після завершення ходу на Замковій площі відбулася повстанська ватра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Це майбутнє нашоі краіни .Слава Украіні!
Бий барабан за родной Бiробiджан
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