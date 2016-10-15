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Вогні у нічному місті: у Луцьку – смолоскипний хід. ВІДЕО

Вогні у нічному місті: у Луцьку – смолоскипний хід. ВІДЕО
У Луцьку націоналісти крокували містом із смолоскипами - вони влаштували ходу до Дня захисника України.

Захід відбувся у неділю, 14 жовтня, - пише Перший.

Організатор дійства, громадська організація "Національний Альянс", традиційно влаштовує смолоскипний хід у День захисника України та День створення Української повстанської армії.

Цьогоріч хід відбувається вдесяте. Він стартував від Київського майдану, пройшов проспектом Волі та вулицею Лесі Українки і завершився Замковій площі.

Учасників супроводжують поліцейські та пожежні.

Молоді люди зі смолоскипами в руках вигукували: «Слава Україні! – Героям слава!».

Після завершення ходу на Замковій площі відбулася повстанська ватра.
Вогні у нічному місті: у Луцьку – смолоскипний хід. ВІДЕО
Вогні у нічному місті: у Луцьку – смолоскипний хід. ВІДЕО
Вогні у нічному місті: у Луцьку – смолоскипний хід. ВІДЕО
Вогні у нічному місті: у Луцьку – смолоскипний хід. ВІДЕО
Вогні у нічному місті: у Луцьку – смолоскипний хід. ВІДЕО
Вогні у нічному місті: у Луцьку – смолоскипний хід. ВІДЕО

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Теги: смолоскипи, хід
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Коментарі 2
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Це майбутнє нашоі краіни .Слава Украіні!
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Бий барабан за родной Бiробiджан
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