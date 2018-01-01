Арсен Мірзоян виступить у «Промені»*
Сьогодні, 23:06
У Луцьку у розважальному центрі «Промінь» виступить чоловік, який вміє дивувати - відомий співак Арсен Мірзоян.
Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян, 7 листопада дасть великий сольний концерт у РЦ «Промінь»!
Артист презентуватиме свій четвертийальбом.
Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян, 7 листопада дасть великий сольний концерт у РЦ «Промінь»!
Артист презентуватиме свій четвертийальбом.
Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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